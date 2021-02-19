Корпорация McDonald's заявила, что намерена достичь гендерного равенства до 2030 года. Так, компания преследует цель обеспечить равное количество мужчин и женщин на руководящих должностях.

Кроме того, всемирная сеть ресторанов быстрого питания будет работать над увеличением представителей меньшинств на высших руководящих должностях с 29% до 35% в течение следующих четырех лет.

Читайте также McDonald's теперь готовит бургеры с растительным мясом: где можно приобрести

Что произошло

Дело в том, что компанию неоднократно обвиняли в расовой дискриминации и недостатке чернокожих сотрудников и руководителей. Более того, McDonald's предъявили обвинение в игнорировании "регулярных сексуальных домогательств" в своих заведениях. Однако компания с обвинениями не согласилась.

Уже в июле, в связи с массовыми протестами Black Lives Matter в США, McDonald's объявила о намерениях уделить больше внимания разнообразию и равенству. Так, для реализации инициативы компания привлекла отдельного человека.

Мы осознаем, что эти проблемы очень беспокоят людей. Мы заверяем, что разнообразие, справедливость и интеграция являются приоритетными ценностями для всей нашей команды, от сотрудников до топ-менеджеров,

– написал исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчинськи в письме к персоналу.