В Украине запускают новый онлайн-банк: какие преимущества и как он работает
Izibank – второй в Украине полностью мобильный банк без участия физических отделений. Он декларирует цель сделать персональный банкинг легким и понятным.
Новый банк, как и первый украинский онлайн-банк monobank, входит в группу ТАС, владельцем которой является Сергей Тигипко. Izibank будет работать по лицензии ТАСКОМБАНКА. Автор идеи – Анна Тигипко, дочь владельца группы ТАС, рассказывает НВ.
Читайте также: iPhone вместо терминала: Apple покупает новый стартап
Как это работает?
Издание ain.ua протестировало мобильное приложение izibank, которое сейчас работает в тестовом режиме и доступно только для Android, но недоступен для iOS.
Похож ли izibank на monobank? По сути – да, ведь это два продукта одного сегмента, которых достаточно много в мире, но пока мало в Украине. Однако условиями, системой работы, удобством использования и дизайном izi сильно отличается от mono, – отмечают представители издания.
Чтобы стать клиентом izibank, нужно скачать мобильное приложение в App Store или Google Play, отсканировать ID-карту или паспорт, ИНН и заполнить короткую анкету. Получить карту можно в любом отделении "ТАСКОМБАНК", "КредитМаркет" или путем курьерской доставки.
Скриншот мобильного приложения izibank / AIN.UA
Izibank предлагает удобный продукт для эффективного управления своими финансами и кредитную карту класса MasterCard World Contactless с кредитным лимитом до 200 000 гривен и льготным периодом до 72 дней. Все взаимодействие происходит дистанционно, с помощью смартфона – без каких-либо визитов в банковские отделения, – отмечается на официальном сайте izibank.
Скриншот мобильного приложения izibank / AIN.UA
Какие преимущества?
Izibank – это:
-
izi-тарифы выгодны – отсутствие комиссии по большинству операций
- переводы на карты других банков
- пополнение мобильного
- оплата коммунальных и бюджетных платежей
- пополнение карточки наличными
-
izi-кэшбек честный – возвращается 1% от суммы за все покупки, в том числе и за онлайн шопинг
-
izi-служба поддержки в режиме 24/7 живой коммуникации в Telegram, Viber, Facebook Messenger
-
izi-аналитика – поможет эффективно управлять своими финансами
-
izi-депозит удобный
- дистанционное открытие, закрытие и управления депозитами
- возможность досрочного снятия
- автопролонгация
- возможность пополнения существующего депозита