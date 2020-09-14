Izibank – второй в Украине полностью мобильный банк без участия физических отделений. Он декларирует цель сделать персональный банкинг легким и понятным.

Новый банк, как и первый украинский онлайн-банк monobank, входит в группу ТАС, владельцем которой является Сергей Тигипко. Izibank будет работать по лицензии ТАСКОМБАНКА. Автор идеи – Анна Тигипко, дочь владельца группы ТАС, рассказывает НВ.

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Как это работает?

Издание ain.ua протестировало мобильное приложение izibank, которое сейчас работает в тестовом режиме и доступно только для Android, но недоступен для iOS.

Похож ли izibank на monobank? По сути – да, ведь это два продукта одного сегмента, которых достаточно много в мире, но пока мало в Украине. Однако условиями, системой работы, удобством использования и дизайном izi сильно отличается от mono, – отмечают представители издания.

Чтобы стать клиентом izibank, нужно скачать мобильное приложение в App Store или Google Play, отсканировать ID-карту или паспорт, ИНН и заполнить короткую анкету. Получить карту можно в любом отделении "ТАСКОМБАНК", "КредитМаркет" или путем курьерской доставки.

Скриншот мобильного приложения izibank / AIN.UA

Izibank предлагает удобный продукт для эффективного управления своими финансами и кредитную карту класса MasterCard World Contactless с кредитным лимитом до 200 000 гривен и льготным периодом до 72 дней. Все взаимодействие происходит дистанционно, с помощью смартфона – без каких-либо визитов в банковские отделения, – отмечается на официальном сайте izibank.

Скриншот мобильного приложения izibank / AIN.UA

Какие преимущества?

Izibank – это:

izi-тарифы выгодны – отсутствие комиссии по большинству операций

переводы на карты других банков

пополнение мобильного

оплата коммунальных и бюджетных платежей

пополнение карточки наличными

izi-кэшбек честный – возвращается 1% от суммы за все покупки, в том числе и за онлайн шопинг

izi-служба поддержки в режиме 24/7 живой коммуникации в Telegram, Viber, Facebook Messenger

izi-аналитика – поможет эффективно управлять своими финансами

izi-депозит удобный

дистанционное открытие, закрытие и управления депозитами

возможность досрочного снятия

автопролонгация

возможность пополнения существующего депозита

Напомним, первый в Украине мобильный банк monobank создали бывшие менеджеры ПриватБанка в 2017 году. Для работы используется банковская лицензия Универсал Банка, который также входит в группу ТАС.