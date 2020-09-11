Компания Boeing Australia успешно провела испытания беспилотных самолетов под управлением искусственного интеллекта. Эта технология особенно важна для миссий разведки и наблюдения.

Благодаря инновационной технологии беспилотник "учится" самостоятельно принимать решения во время миссии, сообщает пресс-служба Boeing.

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Испытания прошли в рамках годового проекта компании с Доверенным центром совместных исследований оборонных автономных систем (DCRC). Его финансируют правительства Австралии и Квинсленда.



Беспилотник под управлением искусственного интеллекта / Фото Boeing

В Boeing рассказали, что научили беспилотные системы выбирать поведение с помощью моделирования: чтобы в реальной жизни они могли обнаружить цель или реагировать на окружающую среду.

Во время летных испытаний мы увидели, что самолет способен самостоятельно выявлять и классифицировать цели, планировать маршрут на борту беспилотной системы,

– прокомментировала Эмили Хьюз, директор Boeing Phantom Works International.

По ее словам, после этого летательный аппарат также может координировать с пилотируемыми и беспилотными платформами для поддержки выполнения миссии.

Успешные испытания Boeing Australia: смотрите видео

Эта технология должна в частности удовлетворить потребность вооруженных сил Австралии в быстром реагировании. Особенно важным для проекта также есть способность беспилотников достигать целей в миссиях, где ухудшаются условия.

Справка. Boeing – одна из крупнейших аэрокосмических и оборонных корпораций в мире. Она лидирует по объему заказов, поставок, а также доходов среди компаний-производителей самолетов.