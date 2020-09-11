Беспилотник, которым руководит искусственный интеллект: Boeing провели испытания – видео
Компания Boeing Australia успешно провела испытания беспилотных самолетов под управлением искусственного интеллекта. Эта технология особенно важна для миссий разведки и наблюдения.
Благодаря инновационной технологии беспилотник "учится" самостоятельно принимать решения во время миссии, сообщает пресс-служба Boeing.
Обратите внимание В США удивили беспилотником, который сам выбирает цели
Испытания прошли в рамках годового проекта компании с Доверенным центром совместных исследований оборонных автономных систем (DCRC). Его финансируют правительства Австралии и Квинсленда.
Беспилотник под управлением искусственного интеллекта / Фото Boeing
В Boeing рассказали, что научили беспилотные системы выбирать поведение с помощью моделирования: чтобы в реальной жизни они могли обнаружить цель или реагировать на окружающую среду.
Во время летных испытаний мы увидели, что самолет способен самостоятельно выявлять и классифицировать цели, планировать маршрут на борту беспилотной системы,
– прокомментировала Эмили Хьюз, директор Boeing Phantom Works International.
По ее словам, после этого летательный аппарат также может координировать с пилотируемыми и беспилотными платформами для поддержки выполнения миссии.
Успешные испытания Boeing Australia: смотрите видео
Эта технология должна в частности удовлетворить потребность вооруженных сил Австралии в быстром реагировании. Особенно важным для проекта также есть способность беспилотников достигать целей в миссиях, где ухудшаются условия.