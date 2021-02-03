Художник из Владимира-Волынского Анатолий Бойко украшает скорлупу яйца так, что удивляет мастеров и опытных ученых. Он изобрел уникальную технику.

Источник: Ukraиner

Мужчина украшает их драгоценными камнями, "одевает" в металл и придает им необычной формы. Благодаря своим изобретениям с обрамления яичной скорлупы Анатолий Бойко стал известен на весь мир.

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О работах художника

Художник украшает ее кружевом из бронзы и серебра, инкрустирует разным камнями, в частности, Swarowski и даже вытягивает скорлупу в спираль.

Обратите внимание! Удивительные техники отделки – результат кропотливых исследований художника, ведь материал является очень хрупким и требует филигранной работы.

Как рассказал Бойко, ему приходится изучать тригонометрию и химию. Ведь без знания этих наук невозможно построить и все сконцентрировать.

По законам физики и химии скорлупу можно только растворить, ее невозможно извлечь. А у меня это получается,

– отметил он.

Среди важных достижений художника – ковка серебром по яичной скорлупе, обрамление металлом, а также яйца с "секретами", то есть скрытыми деталями.

При этом, мастер вынужден вдыхать ядовитые пары, ведь украшая каждое яйцо работает с химическими реактивами.

Бойко: Я – украинец, патриот своей страны

Бойко является рекордсменом Книги рекордов Украины, а его работы покупают и экспонируют музеи. Он пока не готов передавать свои знания за границу. Хочет, чтобы его опыт остался достоянием украинцев.

Украинец изобрел уникальную технику / Фото Ukraиner, Дмитрий Бартош



Определенное количество своих изделий регулярно передает на аукционы, чтобы вырученные деньги отправлять украинским военным в российско-украинской войне или волонтерам, которые их поддерживают.

"У меня хотели мою технологию узнать, чтобы я переехал. Я говорю: "Нет, из Украины оно не уйдет. Это достояние Украины, что я изобрел. Я – украинец, патриот своей страны. Оно из Украины никуда не уйдет, пусть оно будет украинским", – отметил мастер.

Больше об Анатолие и его изделиях: смотрите видео Ukraиner