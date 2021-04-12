Украинский экологический проект Effa привлек сумму в размере 500 000 долларов от ангельского инвестора. Отмечается, что стартап оценили в 3,5 миллиона долларов.

Собранные средства пойдут на линейку продуктов, рост команды и развитие бренда.

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О проекте Effa

компания занимается разработкой экологических товаров для ежедневного использования;

первый представленный продукт – полностью перерабатываемая зубная щетка, которая состоит из бумаги;

стартап ориентирован на отели и авиалинии;

в 2018 году команда участвовала в акселерационной программе Starta;

специалисты полгода учились в США, где и привлекли инвестиции от местного ангела.

Команда

Развитием проекта занимаются: Дарья Кичук (СЕО), Илья Кичук (СМО) и Константин Щербина (CPO). Илья и Константин – индустриальные дизайнеры. Они основали hardware-дизайн-бюро Kich, которое разрабатывает продукты для Effa и других стартапов. Кроме того, компания приглашает в команду COO, CFO и R&D Manager.

Константин Щербина, Илья Кичук и Дарья Кичук / Фото Effa

В этом году компании удалось наладить массовое производство, поэтому первые партии продукции поступят в продажу в апреле. Effа подписала контракты на общую сумму около 2 миллионов долларов.