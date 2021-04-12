Украинский "зеленый" стартап Effa привлек 500 000 долларов инвестиций
Украинский экологический проект Effa привлек сумму в размере 500 000 долларов от ангельского инвестора. Отмечается, что стартап оценили в 3,5 миллиона долларов.
Источник:AIN.UA
Собранные средства пойдут на линейку продуктов, рост команды и развитие бренда.
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О проекте Effa
- компания занимается разработкой экологических товаров для ежедневного использования;
- первый представленный продукт – полностью перерабатываемая зубная щетка, которая состоит из бумаги;
- стартап ориентирован на отели и авиалинии;
- в 2018 году команда участвовала в акселерационной программе Starta;
- специалисты полгода учились в США, где и привлекли инвестиции от местного ангела.
Команда
Развитием проекта занимаются: Дарья Кичук (СЕО), Илья Кичук (СМО) и Константин Щербина (CPO). Илья и Константин – индустриальные дизайнеры. Они основали hardware-дизайн-бюро Kich, которое разрабатывает продукты для Effa и других стартапов. Кроме того, компания приглашает в команду COO, CFO и R&D Manager.
Константин Щербина, Илья Кичук и Дарья Кичук / Фото Effa
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