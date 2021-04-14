Военно-морские силы США получили уже второй из заказанных автономных кораблей. Судно Seahawk накануне поставила компания Leidos.

Испытания первого корабля, Sea Hunter, начались еще в 2016 году. Стоит заметить, что Seahawk по сравнению с ним получил ряд улучшений.

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Чем особый Seahawk

Обновления касаются, в частности, электрических систем, систем крепления полезной нагрузки, а также станции управления оператора.

Важно! Человеческое вмешательство в работе Seahawk сведено к минимуму. Такое беспилотное судно позволит эффективнее выявлять субмарины противника.

Стоит новейший корабль 35 миллионов долларов. Вместимость его топливного бака – 14 000 галлонов. Двойные дизельные двигатели могут работать в течение длительного времени.



Инновационный беспилотный корабль Seahawk / Фото Leidos



Предшественник Seahawk – Sea Hunter – в Перл-Харборе, 2018 год / Фото U.S. Navy

Подробности от разработчиков судна

"Поскольку технологии продолжают развиваться, а противники становятся все хитрее, наши заказчики должны постоянно развиваться", – отметил Невин Карр, вице-президент Leidos.

Для нас – большая честь предоставить этот новейший технологический прогресс американским морякам, которые борются за то, чтобы моря оставались открытыми и свободными,

– подчеркнул он.

Другой вице-президент компании, Дэн Бринцингхоффер, объяснил, что механическая и электрическая системы на новом судне имеют отличные настройки.

"Мы не просто установили автономную навигационную систему. Эти системы предназначены для работы в течение нескольких месяцев без обслуживания и экипажа", – отметил он.

Обратите внимание! В марте Военно-морские силы США объявили о создании подразделения для испытаний и разработки нового поколения беспилотных надводных судов.