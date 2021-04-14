Військово-морські сили США отримали вже другий із замовлених автономних кораблів. Судно Seahawk напередодні поставила компанія Leidos.

Випробування першого корабля, Sea Hunter, почалися ще у 2016 році. Варто зауважити, що Seahawk у порівнянні з ним отримав низку покращень.

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Чим особливий Seahawk

Оновлення стосуються, зокрема, електричних систем, систем кріплення корисного навантаження, а також станції управління оператора.

Важливо! Людське втручання у роботі Seahawk зведене до мінімуму. Таке безпілотне судно дозволить ефективніше виявляти субмарини ворога.

Коштує новітній корабель 35 мільйонів доларів. Місткість його паливного бака – 14 тисяч галонів. Подвійні дизельні двигуни можуть працювати протягом тривалого часу.



Інноваційний безпілотний корабель Seahawk / Фото Leidos



Попередник Seahawk – Sea Hunter – у Перл-Харборі, 2018 рік / Фото U.S. Navy

Подробиці від розробників судна

"Оскільки технології продовжують розвиватися, а противники стають все хитрішими, наші замовники повинні постійно розвиватися", – зауважив Невін Карр, віцепрезидент Leidos.

Для нас – велика честь надати цей новітній технологічний прогрес американським морякам, які борються за те, аби моря залишалися відкритими й вільними,

– підкреслив він.

Інший віцепрезидент компанії, Ден Брінцінгхоффер, пояснив, що механічна та електрична системи на новому судні мають відмінні налаштування.

"Ми не просто встановили автономну навігаційну систему. Ці системи призначені для роботи протягом кількох місяців без обслуговування й екіпажу", – зауважив він.

Зверніть увагу! У березні Військово-морські сили США оголосили про створення підрозділу для випробувань й розробки нового покоління безпілотних надводних суден.