Австрийский стартап Printstones представил свою новую инновационную разработку. Его специалисты создали прототип мобильного многозадачного строительного робота Baubot.

Baubot разрабатывают, чтобы автоматизировать строительную отрасль. Он поможет улучшить безопасность на площадке, снижая при этом общие расходы.

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Основные характеристики

Максимальная скорость многофункционального робота достигает 3,2 километра в час. Им можно управлять вручную с помощью интерфейса смартфона или настроить заранее.

Робот умеет подниматься по лестнице и транспортировать на себе груз весом до 500 килограммов. Без подзарядки он сможет проработать до 8 часов.

Что умеет делать Baubot:

фрезеровать;

сверлить;

забивать винты;

резать плазму;

сваривать;

класть кирпич;

шлифовать и красить поверхности.

Baubot с помощью камер контролирует, что происходит на объекте. Благодаря встроенному освещению он может работать даже ночью.

Робот Baubot от австрийских разработчиков / Фото Printstones

В Printstones отметили, что он "почти не требует времени на настройку" и может быть доставлен на место с помощью стандартного транспортера.

Что еще говорят в Printstones

Разработчики стремятся работать и над симуляцией рабочих сред с помощью искусственного интеллекта. Не обязательно, что в будущем Baubot должен только помогать строителям-людям.

То, что начнется как простая совместная работа роботов, может перерасти в рой роботов, которые работают вместе, обеспечивая инновации в различных сферах, –

отметили в Printstones.

Там пояснили, что говорится, например, о позиционировании на месте, распознавание среды, а также новых интеллектуальных инструментах и процессах.

Baubot все еще находится на стадии разработки, однако определенную работу ему уже можно поручить. В Printstones пока ищут партнеров для программы пилотных проектов.

Что уже умеет робот-строитель: смотрите видео Printstones​

В компании также заявили, что следующее поколение ее мобильной робототехнической системы появится уже в 2022 году, опередив коммерческое производство.