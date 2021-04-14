Австрийцы показали прототип современного робота-строителя: фото, видео
Австрийский стартап Printstones представил свою новую инновационную разработку. Его специалисты создали прототип мобильного многозадачного строительного робота Baubot.
Источник:New Atlas
Baubot разрабатывают, чтобы автоматизировать строительную отрасль. Он поможет улучшить безопасность на площадке, снижая при этом общие расходы.
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Основные характеристики
Максимальная скорость многофункционального робота достигает 3,2 километра в час. Им можно управлять вручную с помощью интерфейса смартфона или настроить заранее.
Робот умеет подниматься по лестнице и транспортировать на себе груз весом до 500 килограммов. Без подзарядки он сможет проработать до 8 часов.
Что умеет делать Baubot:
- фрезеровать;
- сверлить;
- забивать винты;
- резать плазму;
- сваривать;
- класть кирпич;
- шлифовать и красить поверхности.
Baubot с помощью камер контролирует, что происходит на объекте. Благодаря встроенному освещению он может работать даже ночью.
Робот Baubot от австрийских разработчиков / Фото Printstones
В Printstones отметили, что он "почти не требует времени на настройку" и может быть доставлен на место с помощью стандартного транспортера.
Что еще говорят в Printstones
Разработчики стремятся работать и над симуляцией рабочих сред с помощью искусственного интеллекта. Не обязательно, что в будущем Baubot должен только помогать строителям-людям.
То, что начнется как простая совместная работа роботов, может перерасти в рой роботов, которые работают вместе, обеспечивая инновации в различных сферах, –
отметили в Printstones.
Там пояснили, что говорится, например, о позиционировании на месте, распознавание среды, а также новых интеллектуальных инструментах и процессах.
Baubot все еще находится на стадии разработки, однако определенную работу ему уже можно поручить. В Printstones пока ищут партнеров для программы пилотных проектов.
Что уже умеет робот-строитель: смотрите видео Printstones
В компании также заявили, что следующее поколение ее мобильной робототехнической системы появится уже в 2022 году, опередив коммерческое производство.
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