В Виннице на маршруты вышли новые экологические автобусы

Автопарк города Винница пополнился новыми муниципальными автобусами Otocar. Таким образом, на маршруты выйдут 10 единиц современных газовых автобусов турецкого производства.

Важно, что транспортные средства сертифицированы в Европейском Союзе. Кроме того, они не только комфортабельные, но и экологичные.

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Автобусы вышли на 2 маршрута: №32 "Сабаров – Железнодорожный вокзал" и №4 "Тяжилив (Луговая) – Барское шоссе".

Винница получила новые автобусы / Фото фейсбук Сергея Моргунова

Характеристики Otokar Kent C CNG

предусмотрено 28 сидячих и 59 стоячих мест;

есть место для пассажира с инвалидностью;

в салоне работает кондиционер, который летом будет охлаждать пространство, а зимой – обогревать;

газовый двигатель производства Великобритании мощностью 320 лошадиных сил;

немецкая коробка передач;

2 камеры снаружи и 4 в салоне;

зарядки USB;

откидной пандус для людей с инвалидностью;

установлена ​​система, которая регулирует наклон кузова в сторону двери – это облегчает посадку и высадку пассажиров;

кнопки запроса остановки со шрифтом Брайля;

дополнительная защита кузова от коррозии.

"Мы шаг за шагом улучшаем наш муниципальный автопарк. В перспективе планируем вообще отказаться от дизельного общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Полный текст публикации Сергея Моргунова:

10 новых муниципальных автобусов выходят на маршруты. Знаковое событие для транспортной сферы Виннице. Автопарк пополнился современными газовыми автобусами турецкой компании Otocar. Машины сертифицированы в Евросоюзе. Для нас важно, что эти городские автобусы не только комфортные и надежные, но и экологические.

Автобусы Otokar Kent C CNG рассчитаны на 28 сидячих и 59 стоячих мест, а также имеют отдельное место для пассажира на коляске. Салон оснащен системой кондиционирования, которая зимой может работать на обогрев.

Автобус имеет и другие преимущества:

газовый двигатель производства Великобритании мощностью 320 лошадиных сил

немецкая коробка передач

2 камеры снаружи и 4 в салоне

зарядки USB

откидной пандус для людей с инвалидностью

система книлинг, которая регулирует наклон кузова в сторону двери, позволяет облегчить посадку и высадку пассажиров

кнопки запроса остановки шрифтом Брайля

дополнительную защиту кузова от коррозии

С завтрашнего дня автобусы будут курсировать на двух маршрутах: №32 «Сабаров – Железнодорожный вокзал» и №4 «Тяжилов (Луговая) – Барское шоссе».

Уверен, что жители оценят новый общественный транспорт.

Мы шаг за шагом улучшаем наш муниципальный автопарк. Продолжаем те положительные сдвиги транспортной реформы, которую начал еще 2012 Владимир Гройсман.

В перспективе планируем вообще отказаться от дизельного общественного транспорта. Как вы знаете, город должен получить очередную партию цюрихских трамваев, а также новые электробусы. Работаем, чтобы в Виннице был лучший общественный транспорт.