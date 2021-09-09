В Виннице на маршруты вышли новые экологические автобусы

9 сентября 2021 , 22:07
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Источник:

фейсбук городского главы Сергея Моргунова

Автопарк города Винница пополнился новыми муниципальными автобусами Otocar. Таким образом, на маршруты выйдут 10 единиц современных газовых автобусов турецкого производства.

Важно, что транспортные средства сертифицированы в Европейском Союзе. Кроме того, они не только комфортабельные, но и экологичные.

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Автобусы вышли на 2 маршрута: №32 "Сабаров – Железнодорожный вокзал" и №4 "Тяжилив (Луговая) – Барское шоссе".

Винница получила новые автобусы / Фото фейсбук Сергея Моргунова

Характеристики Otokar Kent C CNG

  • предусмотрено 28 сидячих и 59 стоячих мест;
  • есть место для пассажира с инвалидностью;
  • в салоне работает кондиционер, который летом будет охлаждать пространство, а зимой – обогревать;
  • газовый двигатель производства Великобритании мощностью 320 лошадиных сил;
  • немецкая коробка передач;
  • 2 камеры снаружи и 4 в салоне;
  • зарядки USB;
  • откидной пандус для людей с инвалидностью;
  • установлена ​​система, которая регулирует наклон кузова в сторону двери – это облегчает посадку и высадку пассажиров;
  • кнопки запроса остановки со шрифтом Брайля;
  • дополнительная защита кузова от коррозии.

"Мы шаг за шагом улучшаем наш муниципальный автопарк. В перспективе планируем вообще отказаться от дизельного общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Полный текст публикации Сергея Моргунова:

10 новых муниципальных автобусов выходят на маршруты. Знаковое событие для транспортной сферы Виннице. Автопарк пополнился современными газовыми автобусами турецкой компании Otocar. Машины сертифицированы в Евросоюзе. Для нас важно, что эти городские автобусы не только комфортные и надежные, но и экологические.
Автобусы Otokar Kent C CNG рассчитаны на 28 сидячих и 59 стоячих мест, а также имеют отдельное место для пассажира на коляске. Салон оснащен системой кондиционирования, которая зимой может работать на обогрев.
Автобус имеет и другие преимущества:
газовый двигатель производства Великобритании мощностью 320 лошадиных сил
немецкая коробка передач
2 камеры снаружи и 4 в салоне
зарядки USB
откидной пандус для людей с инвалидностью
система книлинг, которая регулирует наклон кузова в сторону двери, позволяет облегчить посадку и высадку пассажиров
кнопки запроса остановки шрифтом Брайля
дополнительную защиту кузова от коррозии
С завтрашнего дня автобусы будут курсировать на двух маршрутах: №32 «Сабаров – Железнодорожный вокзал» и №4 «Тяжилов (Луговая) – Барское шоссе».
Уверен, что жители оценят новый общественный транспорт.
Мы шаг за шагом улучшаем наш муниципальный автопарк. Продолжаем те положительные сдвиги транспортной реформы, которую начал еще 2012 Владимир Гройсман.
В перспективе планируем вообще отказаться от дизельного общественного транспорта. Как вы знаете, город должен получить очередную партию цюрихских трамваев, а также новые электробусы. Работаем, чтобы в Виннице был лучший общественный транспорт.

Автор: Катерина Сердюк