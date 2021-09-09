Важливо, що траспортні засоби сертифіковані в Європейському Союзі. Крім того, вони є не лише комфортабельними, а й екологічними.
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Автобуси вийшли на 2 маршрути: №32 "Сабарів – Залізничний вокзал" та №4 "Тяжилів (Лугова) – Барське шосе".
Вінниця отримала нові автобуси / Фото фейсбук Сергія Моргунова
Характеристики Otokar Kent C CNG
- передбачено 28 сидячих та 59 стоячих місць;
- є місце для пасажира з інвалідністю;
- у салоні працює кондиціонер, який влітку охолоджуватиме простір, а взимку – обігріватиме;
- газовий двигун виробництва Великобританії потужністю 320 кінських сил;
- німецька коробка передач;
- 2 камери зовні та 4 в салоні;
- зарядки USB;
- відкидний пандус для людей з інвалідністю;
- встановлена система, яка регулює нахил кузова в бік дверей – це полегшує посадку і висадку пасажирів;
- кнопки запиту зупинки зі шрифтом Брайля;
- додатковий захист кузова від корозії.
"Ми крок за кроком покращуємо наш муніципальний автопарк. У перспективі плануємо взагалі відмовитись від дизельного громадського транспорту", – йдеться у повідомленні.
Повний текст публікації Сергія Моргунова:
10 нових муніципальних автобусів виходять на маршрути. Знакова подія для транспортної сфери Вінниці. Автопарк поповнився сучасними газовими автобусами турецької компанії Otocar. Машини сертифіковані в Євросоюзі. Для нас важливо, що ці міські автобуси не лише комфортні та надійні, але й екологічні.
Автобуси Otokar Kent C CNG розраховані на 28 сидячих та 59 стоячих місць, а також мають окреме місце для пасажира на візку. Салон оснащений системою кондиціювання, яка взимку може працювати на обігрів.
Автобус має й інші переваги:
газовий двигун виробництва Великобританії потужністю 320 кінських сил
німецька коробка передач
2 камери зовні та 4 в салоні
зарядки USB
відкидний пандус для людей з інвалідністю
система кнілінг, яка регулює нахил кузова в бік дверей, що дозволяє полегшити посадку і висадку пасажирів
кнопки запиту зупинки з шрифтом Брайля
додатковий захист кузова від корозії
Відзавтра автобуси курсуватимуть на двох маршрутах: №32 «Сабарів – Залізничний вокзал» та №4 «Тяжилів (Лугова) – Барське шосе».
Упевнений, що вінничани оцінять новий громадський транспорт.
Ми крок за кроком покращуємо наш муніципальний автопарк. Продовжуємо ті позитивні зрушення транспортної реформи, яку започаткував ще 2012 року Володимир Гройсман.
У перспективі плануємо взагалі відмовитись від дизельного громадського транспорту. Як ви знаєте, місто має отримати чергову партію цюріхських трамваїв, а також нові електробуси. Працюємо, щоб у Вінниці був найкращий громадський транспорт.