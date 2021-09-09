Важно, что транспортные средства сертифицированы в Европейском Союзе. Кроме того, они не только комфортабельные, но и экологичные.
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Автобусы вышли на 2 маршрута: №32 "Сабаров – Железнодорожный вокзал" и №4 "Тяжилив (Луговая) – Барское шоссе".
Винница получила новые автобусы / Фото фейсбук Сергея Моргунова
Характеристики Otokar Kent C CNG
- предусмотрено 28 сидячих и 59 стоячих мест;
- есть место для пассажира с инвалидностью;
- в салоне работает кондиционер, который летом будет охлаждать пространство, а зимой – обогревать;
- газовый двигатель производства Великобритании мощностью 320 лошадиных сил;
- немецкая коробка передач;
- 2 камеры снаружи и 4 в салоне;
- зарядки USB;
- откидной пандус для людей с инвалидностью;
- установлена система, которая регулирует наклон кузова в сторону двери – это облегчает посадку и высадку пассажиров;
- кнопки запроса остановки со шрифтом Брайля;
- дополнительная защита кузова от коррозии.
"Мы шаг за шагом улучшаем наш муниципальный автопарк. В перспективе планируем вообще отказаться от дизельного общественного транспорта", – говорится в сообщении.
Полный текст публикации Сергея Моргунова:
10 новых муниципальных автобусов выходят на маршруты. Знаковое событие для транспортной сферы Виннице. Автопарк пополнился современными газовыми автобусами турецкой компании Otocar. Машины сертифицированы в Евросоюзе. Для нас важно, что эти городские автобусы не только комфортные и надежные, но и экологические.
Автобусы Otokar Kent C CNG рассчитаны на 28 сидячих и 59 стоячих мест, а также имеют отдельное место для пассажира на коляске. Салон оснащен системой кондиционирования, которая зимой может работать на обогрев.
Автобус имеет и другие преимущества:
газовый двигатель производства Великобритании мощностью 320 лошадиных сил
немецкая коробка передач
2 камеры снаружи и 4 в салоне
зарядки USB
откидной пандус для людей с инвалидностью
система книлинг, которая регулирует наклон кузова в сторону двери, позволяет облегчить посадку и высадку пассажиров
кнопки запроса остановки шрифтом Брайля
дополнительную защиту кузова от коррозии
С завтрашнего дня автобусы будут курсировать на двух маршрутах: №32 «Сабаров – Железнодорожный вокзал» и №4 «Тяжилов (Луговая) – Барское шоссе».
Уверен, что жители оценят новый общественный транспорт.
Мы шаг за шагом улучшаем наш муниципальный автопарк. Продолжаем те положительные сдвиги транспортной реформы, которую начал еще 2012 Владимир Гройсман.
В перспективе планируем вообще отказаться от дизельного общественного транспорта. Как вы знаете, город должен получить очередную партию цюрихских трамваев, а также новые электробусы. Работаем, чтобы в Виннице был лучший общественный транспорт.