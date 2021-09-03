Вскоре в пределах обновление подвижного состава общественного транспорта столица получит еще несколько транспортных средств.

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На днях Киев получил новый трехсекционный трамвай "Татра-Юг" отечественного производства и 3 трамвая PESA польского производства. Еще 3 трамвая PESA поступят до конца этого года. Этот транспорт мы приобрели благодаря различным программам, которые воплощает столица,

– отметил Виталий Кличко.

О трамваях

Пока Киев получил первый из 20 трамваев "Татра-Юг". Остальные единицы техники КП "Киевпастранс" должен получить до начала 2023 года.

В ближайшее время в Дарницком депо проведут наладочные работы, после которых трамваи выйдут на маршруты. Ожидается, что "Татра-Юг" стартует на левом берегу.

Характеристики "Татра-Юг"

трехсекционный трамвай с низким полом;

59 мест для пассажиров (в том числе для людей с ограниченными возможностями);

кондиционеры установлены как в салоне, так и в кабине водителя;

оборудованы камерами видеонаблюдения спереди и сзади;

в трамвае имеются GPS-трекер, система электронного билета и система подсчета и учета пассажиров;

в общем трамвай может перевозить до 260 пассажиров.

Характеристики PESA

трамваи являются низкопольными;

длина – более 26 метров;

вмещают 60 пассажиров, в том числе – предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями;

установлены пандусы для маломобильных пассажиров;

в кабине водителя и салоне работают кондиционеры;

оборудованы системой видеонаблюдения и системами аудиовизуального оповещения;

установлены GPS-трекеры и системы электронного билета;

имеются системы подсчета и учета пассажиров.

По словам Кличко, новые трамваи призваны повысить комфорт передвижения жителей и гостей столицы, а также – ускорить переход к более энергоэффективному и экологическому транспорту.

Трамваи "Татра-Юг" закупают за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Всего на обновление трамвайного парка Киев получит 24,9 миллиона евро кредита, который является частью проекту "Городской общественный транспорт Украины". Цель инициативы – улучшение инфраструктуры общественного транспорта в украинских городах.

Киев получил 4 новых трамвая: видео