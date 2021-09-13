В этом году выставка Global Industrie объединила 6300 участников и 115 000 посетителей.

Примечательно От идеи до разработки: изобретатели, которые прославляют Украину на мировой арене

Победители

Украинская команда приняла участие в конкурсе инноваций впервые. Вопреки этому, школьникам удалось достичь впечатляющих результатов: 1 платина, 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы.

Среди изобретений-победителей: аппарат для диагностики онкологических заболеваний, программа для кодирования текстовых сообщений, инфравизийний камуфляж, ветряной генератор на основе сегнерового колеса.

Платиновую медаль завоевала львовянка Анастасия Венчковська за математическое моделирование ресурсосохраняющей бумажной чашки. Анастасия – опытная исследовательница, как и остальные победителей. В МАН она с 2019 года, и уже трижды привозила золото из престижных международных конкурсов.

Медалисты конкурса инноваций на Global Industrie:

Игорь Мичурин (Харьковская обл.)

Анастасия Лищенко (Харьковская обл.)

Ольга Харасахал (Донецкая обл.)

Елизавета Столярчук (г.. Киев)

Владимир Каран (г. Киев)

Ангелина Недошитко (Тернопольская обл.)

Андрей Семененко (Запорожская обл.)

Иван Загорулько (Кировоградская обл.)

Игорь Шибко (Днепропетровская обл.)

Никита Мирошниченко (Николаевская обл.).

Украинские школьники на конкурсе инноваций / Фото пресс-служба МАН

Справка: Малая академия наук Украины занимается международной деятельностью 9 лет и является аффилированным членом более 20 международных конкурсов и олимпиад, что дает право украинским ученикам после победы на всеукраинском этапе конкурса МАН представлять Украину по всему миру. За последние 4 года в международных конкурсах вместе с МАН приняли участие более 800 украинских школьников.