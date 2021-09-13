В этом году выставка Global Industrie объединила 6300 участников и 115 000 посетителей.
Примечательно От идеи до разработки: изобретатели, которые прославляют Украину на мировой арене
Победители
Украинская команда приняла участие в конкурсе инноваций впервые. Вопреки этому, школьникам удалось достичь впечатляющих результатов: 1 платина, 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы.
Среди изобретений-победителей: аппарат для диагностики онкологических заболеваний, программа для кодирования текстовых сообщений, инфравизийний камуфляж, ветряной генератор на основе сегнерового колеса.
Медалисты конкурса инноваций на Global Industrie:
- Игорь Мичурин (Харьковская обл.)
- Анастасия Лищенко (Харьковская обл.)
- Ольга Харасахал (Донецкая обл.)
- Елизавета Столярчук (г.. Киев)
- Владимир Каран (г. Киев)
- Ангелина Недошитко (Тернопольская обл.)
- Андрей Семененко (Запорожская обл.)
- Иван Загорулько (Кировоградская обл.)
- Игорь Шибко (Днепропетровская обл.)
- Никита Мирошниченко (Николаевская обл.).
Украинские школьники на конкурсе инноваций / Фото пресс-служба МАН