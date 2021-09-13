В этом году выставка Global Industrie объединила 6300 участников и 115 000 посетителей.

Примечательно От идеи до разработки: изобретатели, которые прославляют Украину на мировой арене

Победители

Украинская команда приняла участие в конкурсе инноваций впервые. Вопреки этому, школьникам удалось достичь впечатляющих результатов: 1 платина, 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы.

Среди изобретений-победителей: аппарат для диагностики онкологических заболеваний, программа для кодирования текстовых сообщений, инфравизийний камуфляж, ветряной генератор на основе сегнерового колеса.

Медалисты конкурса инноваций на Global Industrie:

  • Игорь Мичурин (Харьковская обл.)
  • Анастасия Лищенко (Харьковская обл.)
  • Ольга Харасахал (Донецкая обл.)
  • Елизавета Столярчук (г.. Киев)
  • Владимир Каран (г. Киев)
  • Ангелина Недошитко (Тернопольская обл.)
  • Андрей Семененко (Запорожская обл.)
  • Иван Загорулько (Кировоградская обл.)
  • Игорь Шибко (Днепропетровская обл.)
  • Никита Мирошниченко (Николаевская обл.).

Украинские школьники на конкурсе инноваций / Фото пресс-служба МАН