Великобритания передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown

Королевский флот Великобритании передал Украине два противоминных корабля класса Sandown – "Ремзи" и "Блит". Отныне они будут служить для нужд в украинских ВМС.

Вышеупомянутые корабли заменяются в рамках расширяемой инициативы Project Wilton. Она направлена на внедрение автономных/беспилотных лодок и систем для добычи полезных ископаемых.

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"Блит" и "Ремзи" будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины",

– отмечают в британском ВМФ.

О кораблях

Sandown Тип противоминных кораблей британского производства. Сейчас они находятся на вооружении Великобритании, Саудовской Аравии и Эстонии. Главное предназначение – поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов.

Известно, что корабли прошли долгий путь в операциях на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря.