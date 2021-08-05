Главная задача специалистов в пределах тестового плавания – проследить по характеристикам корабля (корпус, главная двигательная установка, PGD и вспомогательное оборудование).

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Об авианосце

Vikrant обладает способностью нести комплект из самолетов МиГ-29 К и морских вертолетов дальнего обнаружения КА-31. Кроме того, он может работать с самолетами ВМС местного производства LCA, а также – размещать вертолеты Sikorsky MH-60R.

Характеристики

длина – 262 метра; ширина – 62 метра; высота – 59 метров, включая надстройку;

корабль имеет 14 палуб, в том числе 5 в надстройке;

максимальная скорость – 28 узлов; крейсерская скорость – 18 узлов;

запас хода – около 7 500 морских миль;

Vikrant имеет 2 300 отсеков, рассчитанных на экипаж около 1 700 человек, в том числе специализированные каюты для размещения женщин-офицеров.

Справка: Авианосец разработан Управлением военно-морского проектирования ВМС Индии (DND) в партнерстве с Cochin Shipyard Limited (CSL). Это первый самостоятельный проект по строительству авианосца в Индии.