Япония уверенно движется в направлении устойчивого будущего. Специалисты убеждены, что дебютный полет – очередной шаг на пути к уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

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Как это удалось

Инновационное биотопливо производится из растительного масла, извлеченного из эвгленовых водорослей. Его разработала и производит японская венчурная фирма Euglena.

Мы хотели бы и дальше развивать эту инициативу, чтобы способствовать достижению Японией цели по углеродной нейтральности к 2050 году,
 – подчеркнул президент компании Euglena Идзумо Мицуру.

Процесс сжигания экологического топлива:

  1. выделяется углекислый газ;
  2. морские водоросли, входящие в состав топлива, поглощают газ в результате фотосинтеза;
  3. уменьшается углеродный след авиатоплива.