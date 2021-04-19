DJI представила новейший квадрокоптер Air 2S
Компания-производитель беспилотников DJI представила обновленный складной квадрокоптер Air 2S. Теперь устройство может снимать видео в разрешении 5.4K/30FPS.
Источник:New Atlas
Как и его предшественник Mavic Air 2, DJI Air 2S имеет сложные пропеллерные рычаги для транспортировки, передние и задние датчики обхода препятствий, а также множество интеллектуальных режимов съемки.
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Новейший DJI Air 2S / Фото DJI
Характеристики квадрокоптера
- 1-дюймовый CMOS-датчик и максимальное разрешение видео 5,4К/30 FPS и 4K/60 FPS;
- разрешение фотоснимков – 20 мегапикселей;
- фото и видео записываются на 8 гигабайтах встроенной памяти;
- благодаря поддержке HDR и 10-битного профиля Dlog-M владельцы получают видеоролики с широкой палитрой цветов и глубокими оттенками;
- видео можно записывать в формат MOV, а фотографии – в RAW;
- в сложенном виде DJI Air 2S имеет размеры 180 на 97 на 77 миллиметров;
- его вес составляет 595 граммов;
- имеет максимальную скорость 19 метров в секунду;
- на одном заряде литий-полимерной батареи коптер может летать в течение 31 минуты;
- может настраиваться на ряд заранее запрограммированных режимов полета.
Новейший DJI Air 2S / Фото DJI
Владельцы также могут выбрать различные режимы работы:
- Spotlight 2.0: камера остается по центру объекта, когда пользователь вручную управляет устройством;
- ActiveTrack 4.0 беспилотник самостоятельно следует за объектом, избегая препятствий;
- Point of Interest 3.0: квадрокоптер летает по кругу вокруг объекта.
Цена
DJI Air 2S теперь доступен в комплекте, состоящем из беспилотника, его контроллера и одной батареи по цене 999 долларов. Первоначальная модель Mavic Air 2 также доступна по цене 799 долларов.
DJI представила новейший квадрокоптер Air 2S: смотрите видео
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