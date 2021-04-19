Компания-производитель беспилотников DJI представила обновленный складной квадрокоптер Air 2S. Теперь устройство может снимать видео в разрешении 5.4K/30FPS.

Как и его предшественник Mavic Air 2, DJI Air 2S имеет сложные пропеллерные рычаги для транспортировки, передние и задние датчики обхода препятствий, а также множество интеллектуальных режимов съемки.

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Новейший DJI Air 2S / Фото DJI

Характеристики квадрокоптера

1-дюймовый CMOS-датчик и максимальное разрешение видео 5,4К/30 FPS и 4K/60 FPS;

разрешение фотоснимков – 20 мегапикселей;

фото и видео записываются на 8 гигабайтах встроенной памяти;

благодаря поддержке HDR и 10-битного профиля Dlog-M владельцы получают видеоролики с широкой палитрой цветов и глубокими оттенками;

видео можно записывать в формат MOV, а фотографии – в RAW;

в сложенном виде DJI Air 2S имеет размеры 180 на 97 на 77 миллиметров;

его вес составляет 595 граммов;

имеет максимальную скорость 19 метров в секунду;

на одном заряде литий-полимерной батареи коптер может летать в течение 31 минуты;

может настраиваться на ряд заранее запрограммированных режимов полета.

Кроме того, устройство оснащено новой функцией MasterShots, благодаря которой квадрокоптер может автономно летать вокруг объекта, что пользователь выберет в специальном приложении. Беспилотник будет выполнять 10 отдельных маневров последовательно, сохраняя центрирования объекта в кадре. После этого программа создаст короткое видео, в котором будут объединены кадры из разных маневров.

Новейший DJI Air 2S / Фото DJI

Владельцы также могут выбрать различные режимы работы:

Spotlight 2.0: камера остается по центру объекта, когда пользователь вручную управляет устройством; ActiveTrack 4.0 беспилотник самостоятельно следует за объектом, избегая препятствий; Point of Interest 3.0: квадрокоптер летает по кругу вокруг объекта.

Цена

DJI Air 2S теперь доступен в комплекте, состоящем из беспилотника, его контроллера и одной батареи по цене 999 долларов. Первоначальная модель Mavic Air 2 также доступна по цене 799 долларов.

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