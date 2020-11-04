Американская компания Exyn Technologies опубликовала видео, демонстрирующее, как они утверждают, первый полет беспилотных летательных аппаратов под контролем собаки.

В видео представлен собака Коди, чья роль как оператора-беспилотника не слишком сложная. Ему только нужно лапой нажать на сенсорный экран, сообщает Forbes.

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Далее Коди ложится и расслабляется, пока дрон ExynAero улетает, чтобы выполнить миссию самостоятельно. Это милое видео, но за ним стоит серьезнаяное сообщение о быструю эволюцию автономии беспилотников.

Первый беспилотник, которым руководит собака: видео Exyn Technologies

Заметим, что большинство беспилотников, которые эксплуатируются американскими военными, на самом деле не являются автономными. Ведь пилот, который управляет ими, просто сидит в диспетчерской на земле.

Совершенные беспилотники могут пролетать заранее запрограммированный маршрут, автоматически взлетать и приземляясь, поражать заданные GPS-точки на своем пути, а также избегать препятствий с помощью встроенного эхолота.

Особенности дрона ExynAero

Новый ExynAero разработан для работы в сложных условиях, таких как шахты, где нет карты и GPS, чтобы найти путь назад, а также нет связи с оператором. Управление платформой осуществляется с помощью графического сенсорного интерфейса. ExynAero также оснащен системой LIDAR, которая создает картографические карты с точностью до 10 сантиметров, а также собирает видео 4K.

Так выглядит беспилотник ExynAero / Фото Exyn Technologies​

В беспилотника разумная система управления, известная как ExynAI. В ее основе ExynAI – метод SLAM, который разрешает роботу точно оценивать свое положение и ориентацию в окружающей среде, формируя в реальном времени карты того, что его окружает.

Справка. SLAM – это известный метод робототехники, который использует видео или иной вход для построения карты окружающей среды. Но для беспилотника делать это в реальном времени – настоящее достижение.

ExynAI также может выполнять совместные миссии с несколькими беспилотниками, которые пролетают через один и тот же воздушное пространство – и все это без риска столкновения.

Демонстрация, проведенная с Коди, подчеркивает, как автономия дронов изменилась за последние годы. Автономные беспилотники теперь достаточно надежными для промышленного и коммерческого использования. Они могут работать там, где трудно или слишком опасно для людей.