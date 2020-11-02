Британский миллионер Дейл Винс разработал уникальную технологию производства алмазов. Благодаря ей их можно выращивать в экологический способ – из углерода, воды и энергии из атмосферы.

Популярность алмазов, выращенных в лабораториях алмазы расти. Ведь растет осведомленность об экологическом и социально-экономическом влияние горнодобывающей отрасли, пишет The Guardian.

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Компания Sky Diamonds, которую основал бизнесмен и эко-активистов Дейл Винс, будет создавать алмазы на заводе в британском Глостершире. Основой для изготовления искусственного алмаза станет диоксид углерода, который будут собирать из атмосферы.

Алмаз будут создавать в наполненной метаном герметичной камере, которую нагреют до 800 градусов. Энергия, необходимая для функционирования этих элементов, будет поступать из солнечных батарей и ветряков.

Производить бриллианты из воздуха, которым мы дышим, это волшебная идея. Это современная алхимия. Нам не придется выкапывать землю, мы сможем добывать их с неба,

– отметил Винс.

По его словам, химический состав искусственного алмаза такой же, как и у обычного. Отметим, что на каждый карат алмаза, добытого под землей, приходится 108 килограммов выбросов углекислого газа. Новая технология не только не загрязняет воздух, но и помогает его очистить.

Сначала в Sky Diamonds намерены ежемесячно изготавливать каменные на 200 каратов, а впоследствии увеличить этот показатель до 1 000. Сколько будут стоить экологические алмазы – пока неизвестно.

"Представляем первый и единственный в мире бриллиант, изготовленный полностью из неба. Самые редкие в мире бриллианты изготавливают в Великобритании. Они будут доступны в начале 2020 года", – говорится в сообщении на инстаграм странице Sky Diamonds.

Чем отличается алмаз от бриллианта? Алмаз – это минерал, состоящий из углерода. Его применяют в промышленности и медицине. Бриллиант – это ювелирно обработанный алмаз, он является одним из самых дорогих драгоценных камней.