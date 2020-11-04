Безпілотником вперше керував пес: відео, яке демонструє еволюцію дронів
Американська компанія Exyn Technologies опублікувала відео, яке демонструє, як вони стверджують, перший політ безпілотних літальних апаратів під контролем собаки.
У відео представлений собака Коді, чия роль як оператора-безпілотника не надто складна. Йому лише потрібно лапою натиснути на сенсорний екран, повідомляє Forbes.
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Опісля Коді лягає та розслабляється, поки дрон ExynAero відлітає, аби виконати місію самостійно. Це миле відео, але за ним стоїть серйозне повідомлення про швидку еволюцію автономії безпілотників.
Перший безпілотник, яким керує собака: відео Exyn Technologies
Зауважимо, що більшість безпілотників, які експлуатуються американськими військовими, насправді не є автономними. Адже пілот, який керує ними, просто сидить у диспетчерській на землі.
Досконаліші безпілотники можуть пролітати заздалегідь запрограмований маршрут, автоматично злітати та приземляючися, вражати задані GPS-точки на своєму шляху, і навіть уникати перешкод за допомогою вбудованого ехолота.
Особливості дрона ExynAero
У безпілотника є розумна система управління, відома як ExynAI. В її основі ExynAI – метод SLAM, який дозволяє роботу точно оцінювати своє положення та орієнтацію в навколишньому середовищі, формуючи в реальному часі карти того, що його оточує.
ExynAI також може виконувати спільні місії з кількома безпілотниками, які пролітають через один і той же повітряний простір – і все це без ризику зіткнення.
Демонстрація, проведена з Коді, підкреслює, як автономія дронів змінилася за останні роки. Автономні безпілотники тепер є достатньо надійними для промислового та комерційного використання. Вони можуть працювати там, де важко або занадто небезпечно для людей.
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