На улицы города в Китае выехали беспилотные такси: перевозят бесплатно
Источник:Xinhua
В китайском городе Шэньчжэнь запустили сервис беспилотных такси. Сейчас услуги перевозки на таких автомобилях там осуществляют в тестовом режиме.
Всего по городу курсируют пока 20 беспилотных такси, это количество будет увеличиваться. Все это происходит в рамках проекту китайской компании DeepRoute.
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Беспилотные такси почти 100 точек посадки и высадки пассажиров. В перечень включили в частности, туристические достопримечательности и центры вакцинации от коронавируса COVID-19.
В общем маршруты, по которым могут передвигаться такие авто, охватывают более 200 километров дорог общественного пользования в Шэньчжэне, пишут местные СМИ.Обратите внимание! Пока такси запустили в тестовом режиме, поездки являются бесплатными. Услугами могут воспользоваться все желающие, если они совершеннолетние.
Беспилотные такси в Пекине
В мае 2021 года в столице Китая – Пекине – запустили первый в стране коммерческий сервис беспилотного такси. Говорится об инновационном проект компании Baidu.
Сначала сервисом будут пользоваться в районе столичного парка Шоуган. Отметим, что за работой автомобилей дистанционно наблюдать операторы.