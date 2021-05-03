Сейчас пассажиры могут воспользоваться услугами такси без водителей в районе столичного парка Шоуган. Во время Олимпийских игр так планируют перевозить, в частности, спортсменов.

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Разработка и тестовые поездки

О намерениях по разработке беспилотного авто в Baidu объявили еще в 2014 году. Тогда планировали сотрудничать для этого с BMW.

Однако уже в 2016 году от идеи такого партнерства отказались и впоследствии заявили о создании собственной системы управления авто.

Испытания беспилотных такси проводили на дорогах Китая, а также американской Калифорнии. Результаты были успешными.

Теперь такси – полностью автономное

В конце 2020 года Baidu запустила в Китае сервис беспилотных авто в тестовом режиме. В машине был водитель, а за поездки не требовали оплаты.



Чтобы вызвать авто, нужно установить приложение / Фото Baidu

Теперь внутри не будет водителя, за работой авто дистанционно наблюдать операторы. Чтобы вызвать беспилотное такси, нужно использовать приложение Apollo Go.

Справка. Перед началом поездки пользователю нужно просканировать QR-код. Для того чтобы авто поехало, надо пристегнуть ремень безопасности.

В случае необходимости пассажир сможет обратиться к сотруднику Baidu за помощью. В отличие от тестовых поездок, теперь услуги компании станут платными.

В Китае запускают беспилотное такси: смотрите видео

Что говорят в Baidu

Юньпен Ван, вице-президент Baidu, отметил, что внедрение беспилотных сервисов является незаменимым этапом для коммерциализации автономного вождения.

Он отметил, что запуска сервиса в Пекине удалось добиться только после проведения ряда испытаний во многих разных городах.

В Baidu обратили внимание на то, что коммерциализация автономного вождения поможет достичь углеродной нейтральности в Китае и бороться с пробками.