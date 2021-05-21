Укрзализныця запустила онлайн-библиотеку: она насчитывает 5 000 книг

Укрзализныця в партнерстве с электронной онлайн-библиотекой Librarius внедряет услугу интерактивной библиотеки в поездах дальнего следования и скоростных поездах Интерсити+. Сейчас она работает в тестовом режиме.

В общем инновационная библиотека насчитывает около 5 000 книг – как бесплатных (треть), так и платных. Онлайн-библиотека доступна на всех маршрутах следования поездов Укрзализныци. Однако разработчики рекомендуют загружать книги во время остановок поезда на станциях при условии стабильного мобильной связи.

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Наша цель – наполнить путешествие пассажиров содержанием и эмоциями, в противовес стандартной доставке из пункта А в пункт Б,

– прокомментировал и.о. члена правления, руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Отмечают, что LibrariUZ – это абсолютно партнерский проект, на который не тратились средства Укрзализныци. Идея призвана улучшить пассажирский опыт и сэкономить государственные средства.

Как воспользоваться услугой

Для того чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо всего три шага:

Перейти по ссылке или просканировать QR-код – необходимые наклейки расположены непосредственно в вагонах поездов. Скачать приложение на базе операционных систем iOS или Android. Выбрать в "железнодорожном" каталоге LibrariUZ желаемую книгу.

"Для нас вместе с железной дорогой это шаг к популяризации чтения среди украинцев, ведь образованность нации напрямую влияет на ее благополучие. Теперь пассажир сможет читать и слушать как онлайн, так и без подключения к интернету, что очень важно в дороге, где связь не всегда стабильна. Весь представленный контент – легальный, а подавляющее большинство книг – на украинском языке ", – отметил основатель Librarius Антон Мартынов.

По словам разработчиков, в ближайшее время количество представленной литературы достигать 10 000 книг. К слову, пользователи могут выбрать также книги на английском языке.