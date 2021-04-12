В Украине запустили первую "мобильную библиотеку" Librarius. Цифровое решение содержит тысячи книг, которые можно читать как онлайн, так и оффлайн.

Диджитал-проект предлагает инструмент для перехода в новую цифровую эпоху для индустрии книгоиздания – эпоху сервиса и шеринговой экономики.

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Это новая модель дистрибуции для украинских издателей и запуск циркуляции крови организмом системы книгораспространения. И, нет, это не замена бумажных книг. Это дополнительные возможности для читателей с целью популяризации чтения, как необходимого навыка человека XXI века,

– говорит Антон Мартынов.

Онлайн-библиотека Librarius / Скриншот Librarius

Что известно

Librarius – это уникальная система, которая предусматривает защищенный формат файла электронной книги и аудиокниги. Важно, что файл издателя не доступен для нелегальной передачи на торенты и телеграмм-каналы. Приложение доступно на iOS и Android.

"Librarius – книготорговец с латыни, поэтому я произношу слово, как "Либрариус", хотя англоязычные люди говорят "Лайбрериус", что также верно, – отмечает создатель.

По словам разработчиков, проект готовили в течение 6 месяцев. Сейчас готова MVP версия и более 3000 электронных книг от самых прогрессивных украинских издателей, включая широкий выбор бесплатных книг, преимущественно литературной классики.

Бесспорно, разработчики планируют развивать украинский контент – это самиздат и оцифровка издательских портфелей издательств и библиотек. Кроме того, специалисты намерены подключить большой ассортимент иностранных книг с целью выхода на международный рынок.

Приложение Librarius / Скриншот Librarius

В ближайшем будущем разработчики планируют: