Новая мебель для пригородных поездов: Укрзализныця показала варианты – фото
Пригородные поезда Укрзализныци смогут вскоре получить обновления. Украинские инжерены представили современные решения для пассажирских вагонов.
Источник:фейсбук Александра Перцовского
Выставка современных разработок элементов салонного интерьера вагонов электропоездов Укрзализныца организовала 2 февраля в Киеве.
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Там украинские инженеры представили элементы интерьера, которые могли бы улучшить условия проезда для пассажиров Укрзализныци одновременно осовременив дизайн вагонов.
"Создаем здоровую конкуренцию среди ведущих производителей, а представители пригородных служб по всей Украине смогли дать прямой обратной связи", – отметили в Укрзализныце.
Укрзализныца может получить обновления / Фото с фейсбука Александра Перцовского
Выставка состоялась в Киеве / Фото с фейсбука Александра Перцовского
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Как отметил и.о. члена правления Укрзализныци Александр Перцовский, пригородные поезда – это то, с чем сталкиваются миллионы пассажиров компании чаще всего.
Чтобы обновление пригородного парка было качественнее и эффективнее, решили не просто следовать неизменными много лет регламентами,
– подчеркнул он.
Зато пригласили ключевых поставщиков оборудования представить свои новые решения для пригородных поездов, в частности – сиденья и другая вагонная мебель.
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