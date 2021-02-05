Пригородные поезда Укрзализныци смогут вскоре получить обновления. Украинские инжерены представили современные решения для пассажирских вагонов.

Выставка современных разработок элементов салонного интерьера вагонов электропоездов Укрзализныца организовала 2 февраля в Киеве.

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Там украинские инженеры представили элементы интерьера, которые могли бы улучшить условия проезда для пассажиров Укрзализныци одновременно осовременив дизайн вагонов.

"Создаем здоровую конкуренцию среди ведущих производителей, а представители пригородных служб по всей Украине смогли дать прямой обратной связи", – отметили в Укрзализныце.



Укрзализныца может получить обновления / Фото с фейсбука Александра Перцовского



Выставка состоялась в Киеве / Фото с фейсбука Александра Перцовского

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Как отметил и.о. члена правления Укрзализныци Александр Перцовский, пригородные поезда – это то, с чем сталкиваются миллионы пассажиров компании чаще всего.

Чтобы обновление пригородного парка было качественнее и эффективнее, решили не просто следовать неизменными много лет регламентами,

– подчеркнул он.

Зато пригласили ключевых поставщиков оборудования представить свои новые решения для пригородных поездов, в частности – сиденья и другая вагонная мебель.