Укрзализныця запустила сайт, который объединяет все самые масштабные фестивали Украины. Отныне каждый желающий сможет одновременно выбрать интересное мероприятие и узнать, какими поездами лучше добраться до локации.
На сайте можно найти информацию о музыкальных событиях и датах проведения. Платформа также предлагает приобрести билеты на поезд, чтобы быстро и комфортно добраться на выбранный фестиваль.
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"Заходите, выбирайте самый интересный для вас фестиваль и заодно смотрите, какими поездами Укрзализныци можно добраться до места проведения", – отмечается в сообщении.
Укрзализныця создала сайт о музыкальных событиях этого лета в Украине / Фото фейсбук Укрзализныци
Какие события
- MRPL City
- HAPPY FRIDAY FEST
- ZOUND Festival
- Джаз на Днепре
- Bezviz Festival
- Underhill European Music Festival
- Atlas Weekend Bukovel
- Respublica FEST 2021
- Faine Misto festival
- Leopolis Jazz Fest
- Zaxidfest
- Зашков
- Бойковская дефеляда
- Strongman. Игры Горцев 2021
- Tattoo Collection Odesa
- ХХ века Мьюзик Фест
- KURAZH JUNE. ELECTRO LETO
- Rock Bulava 2021
- Atlas Weekend Friends Edition 2021
- Rock Bulava 2021
- Фестиваль украинского духа Бандерштат