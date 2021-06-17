На сайті можна знайти інформацію про музичні події та дати проведення. Платформа також пропонує придбати квитки на потяг, аби швидко й комфортно дістатися на обраний фестиваль.

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"Заходьте, обирайте найцікавіший для вас фестиваль і заодно дивіться, якими потягами Укрзалізниці можна дістатись місця проведення", – зазначається у повідомленні.

Укрзалізниця створила сайт про музичні події цього літа в Україні / Фото фейсбук Укрзалізниці

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