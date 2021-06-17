На сайті можна знайти інформацію про музичні події та дати проведення. Платформа також пропонує придбати квитки на потяг, аби швидко й комфортно дістатися на обраний фестиваль.
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"Заходьте, обирайте найцікавіший для вас фестиваль і заодно дивіться, якими потягами Укрзалізниці можна дістатись місця проведення", – зазначається у повідомленні.
Укрзалізниця створила сайт про музичні події цього літа в Україні / Фото фейсбук Укрзалізниці
Які події
- MRPL City
- HAPPY FRIDAY FEST
- ZOUND Festival
- Джаз на Дніпрі
- Bezviz Festival
- Underhill European Music Festival
- Atlas Weekend Bukovel
- Respublica FEST 2021
- Faine Misto festival
- Leopolis Jazz Fest
- Zaxidfest
- Зашків
- Бойківська дефеляда
- Strongman. Ігри Горців 2021
- Tattoo Collection Odesa
- ХХ століття Мьюзік Фест
- KURAZH JUNE. ELECTRO LETO
- Rock Bulava 2021
- Atlas Weekend Friends Edition 2021
- Rock Bulava 2021
- Фестиваль українського духу Бандерштат