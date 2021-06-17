На сайте можно найти информацию о музыкальных событиях и датах проведения. Платформа также предлагает приобрести билеты на поезд, чтобы быстро и комфортно добраться на выбранный фестиваль.

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"Заходите, выбирайте самый интересный для вас фестиваль и заодно смотрите, какими поездами Укрзализныци можно добраться до места проведения", – отмечается в сообщении.

Укрзализныця создала сайт о музыкальных событиях этого лета в Украине / Фото фейсбук Укрзализныци

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