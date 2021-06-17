На сайте можно найти информацию о музыкальных событиях и датах проведения. Платформа также предлагает приобрести билеты на поезд, чтобы быстро и комфортно добраться на выбранный фестиваль.

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"Заходите, выбирайте самый интересный для вас фестиваль и заодно смотрите, какими поездами Укрзализныци можно добраться до места проведения", – отмечается в сообщении.

Укрзализныця создала сайт о музыкальных событиях этого лета в Украине / Фото фейсбук Укрзализныци

Какие события

  • MRPL City
  • HAPPY FRIDAY FEST
  • ZOUND Festival
  • Джаз на Днепре
  • Bezviz Festival
  • Underhill European Music Festival
  • Atlas Weekend Bukovel
  • Respublica FEST 2021
  • Faine Misto festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Zaxidfest
  • Зашков
  • Бойковская дефеляда
  • Strongman. Игры Горцев 2021
  • Tattoo Collection Odesa
  • ХХ века Мьюзик Фест
  • KURAZH JUNE. ELECTRO LETO
  • Rock Bulava 2021
  • Atlas Weekend Friends Edition 2021
  • Rock Bulava 2021
  • Фестиваль украинского духа Бандерштат