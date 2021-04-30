После доковой части ремонт продолжат у достроечной стенки. А плавдок примет следующее судно, которое уже ждет своей очереди
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В пресс-службе подчеркнули, что основная задача – быстро и качественно выполнить работы, чтобы уменьшить простой и вернуть судно к выполнению его работы.
Сейчас интенсивно работает бригада маляров под руководством Константина Филипихина,
– пояснили в судостроительном заводе.
"Маляры обычно – веселые остроумные люди (такими и должны быть специалисты по красоте), но к своей работе относятся ответственно", – заверили в "Океане".
Судно SOLKA 2 прибыло в Николаев / Фото завода
Во время ремонта запланировали провести:
- дефектацию (проверка общего состояния судна по сравнению с данными технической документации);
- очищение, восстановление и покраску участков наружной обшивки;
- а также – конструкций корпуса и цистерн;
- ремонт донно-забортной арматуры, винто-рулевого устройства и тому подобное.
Что известно о судне SOLKA 2По данным ресурса MarineTraffic, сухогруз SOLKA 2 сейчас плавает под флагом Камеруна. Его построили в 1970 году в Словакии.
Длина судна составляет 114 метров, а ширина – 13,23 метра. В порт Николаева оно прибыло 8 апреля после более чем 6-дневной рейса из турецкого порта Немрут.