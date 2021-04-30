После доковой части ремонт продолжат у достроечной стенки. А плавдок примет следующее судно, которое уже ждет своей очереди

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В пресс-службе подчеркнули, что основная задача – быстро и качественно выполнить работы, чтобы уменьшить простой и вернуть судно к выполнению его работы.

Сейчас интенсивно работает бригада маляров под руководством Константина Филипихина,

– пояснили в судостроительном заводе.

"Маляры обычно – веселые остроумные люди (такими и должны быть специалисты по красоте), но к своей работе относятся ответственно", – заверили в "Океане".

Судно SOLKA 2 прибыло в Николаев / Фото завода

Во время ремонта запланировали провести:

дефектацию (проверка общего состояния судна по сравнению с данными технической документации);

очищение, восстановление и покраску участков наружной обшивки;

а также – конструкций корпуса и цистерн;

ремонт донно-забортной арматуры, винто-рулевого устройства и тому подобное.