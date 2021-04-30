Після докової частини ремонт продовжать біля добудовчої стінки. А плавдок прийме наступне судно, яке вже чекає своєї черги

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У пресслужбі підприємства підкреслили, що основне завдання – швидко та якісно виконати роботи, аби зменшити простій та повернути судно до виконання його роботи.

А на цьому етапі інтенсивно працює бригада малярів під керівництвом Костянтина Філіпіхіна,

– пояснили у суднобудівному заводі.

"Маляри зазвичай – веселі дотепні люди (такими й повинні бути фахівці з краси), але до своєї роботи ставляться відповідально", – запевнили в "Океані".

Судно SOLKA 2 прибуло у Миколаїв / Фото заводу

Під час ремонту запланували провести:

дефектацію (перевірка загального стану судна у порівнянні з даними технічної документації);

очищення, відновлення та фарбування ділянок зовнішньої обшивки;

а також – конструкцій корпусу і цистерн;

ремонт донно-забортної арматури, гвинто-рульового пристрою тощо.