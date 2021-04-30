Після докової частини ремонт продовжать біля добудовчої стінки. А плавдок прийме наступне судно, яке вже чекає своєї черги
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У пресслужбі підприємства підкреслили, що основне завдання – швидко та якісно виконати роботи, аби зменшити простій та повернути судно до виконання його роботи.
А на цьому етапі інтенсивно працює бригада малярів під керівництвом Костянтина Філіпіхіна,
– пояснили у суднобудівному заводі.
"Маляри зазвичай – веселі дотепні люди (такими й повинні бути фахівці з краси), але до своєї роботи ставляться відповідально", – запевнили в "Океані".
Судно SOLKA 2 прибуло у Миколаїв / Фото заводу
Під час ремонту запланували провести:
- дефектацію (перевірка загального стану судна у порівнянні з даними технічної документації);
- очищення, відновлення та фарбування ділянок зовнішньої обшивки;
- а також – конструкцій корпусу і цистерн;
- ремонт донно-забортної арматури, гвинто-рульового пристрою тощо.
Що відомо про судно SOLKA 2За даними ресурсу MarineTraffic, суховантажне судно SOLKA 2 зараз плаває під прапором Камеруну. Його побудували у 1970 році у Словаччині.
Довжина судна становить 114 метрів, а ширина – 13,23 метра. У порт Миколаєва воно прибуло 8 квітня після понад 6-денного рейсу з турецького порту Немрут.