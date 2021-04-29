Над проектом начали работать еще в 2019 году. Тогда шотландское правительство выделило на его реализацию 3,4 миллиона британских фунтов.

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680-тонную установку, длиной 72 метра транспортировали по морю из порта в Дании к Оркнейским островам. Разработчики заявили, что ее мощность составляет 2 мегаватта.

Обратите внимание! 10-метровые лопасти обеспечивают для O2 более 600 квадратных метров рабочей площади для улавливания текущей приливной энергии.

В Orbital Marine Power заверили, что турбина будет производить достаточно электроэнергии, чтобы питать ею примерно 2 000 многоквартирных домов.



Эту приливную турбину называют самой мощной в мире / Изображение Orbital Marine Power



Установка весит 680 тонн / Фото Orbital Marine Power

Важно и то, что благодаря этой установке удастся снизить общий объем выброса углекислого газа в атмосферу на 2 200 тонн.

Что еще говорят разработчики

Исполнительный директор Orbital Marine Power Эндрю Скотт подчеркнул, что O2 – прекрасный пример британских инноваций в сфере разработки экологически чистых технологий.

Проект, который мы реализовали, наглядно показывает возможности британской логистической системы даже в условиях чрезвычайного давления пандемии,

– подчеркнул он.

Добавим, что по предварительным оценкам, запуск приливной турбины Orbital O2 сможет обеспечить более 80 рабочих мест для британцев.

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