Ввести в эксплуатацию и начать производственный процесс планируют уже во втором квартале 2023 года. Завод должен стать крупнейшим в Европе.

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Проект реализует австрийская компания HEAD International Holding GmbH. Отметим, что завод строят на территории индустриального парка "Винтер Спорт".

Где будет расположен завод: смотрите на карте

Ежегодно там будут производить:

лыжи (500 000 единиц);

лыжные ботинки (650 000 единиц);

лыжные крепления (1,3 миллиона штук).

Проект запускают при поддержке украинского посольства в Австрии в тесном сотрудничестве с компанией HEAD и Винницкой городским советом.

Обратите внимание! В посольстве Украины подчеркнули, что это – крупнейший инвестиционный проект компании HEAD в Европе. Говорится об объеме инвестиций в 90 миллионов долларов.

HEAD анонсировала строительство завода в Виннице еще в 2018 году. Начало работ планировали на апрель 2020 года, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник назвал начало строительства символическим событием, которое знаменует начало новых основ для развития украинской экономики.

"Вместе с тем это – проявление доверия наших австрийских партнеров к реформам Кабмина, направленных на создание благоприятного делового климата в Украине", – отметил он.