Он считает, что работа в офисе – один из важнейших факторов, способствующих сотрудничеству и эффективности работников. Так, люди становятся счастливее, когда приходят на работу.

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Те сотрудники, которые сильно вовлечены в работу, хотят проводить в офисе не менее двух третей рабочего времени. Тем, кто вовлечен меньше, комфортнее работать из дома,

– говорит Матрани.

Что предлагает глава WeWork? Перейти на гибридную модель – работать в офисе хотя бы один день в неделю, чтобы восстановить границы между работой и личной жизнью, которые слишком размыты в условиях пандемии COVID-19.

Критика коллег и пользователей

Слова Матрани вызвали ряд негативных комментариев в соцсетях. Пользователи подчеркнули, что прибыль WeWork зависит от посещаемости офисов, которые компания сдает в аренду. Именно поэтому, компании выгодно выходить из "онлайна" и возвращаться к обычному режиму работы. Более того, некоторые сотрудники поделились собственным позитивным опытом работы из дома.

"Компания, продающая офисные помещения, считает, что офис – это хорошо, а сотрудники, которые с этим не согласны, – бездельники, уклоняющиеся от работы и разрушающие ваши мечты, связанные с офисом. Это не то, что я хочу слышать после нескольких дней работы из дома по 14 часов. Кроме того, люди на фото выглядят чертовски несчастными", – прокомментировала редактор Wired и Times Лора Миллер.

"Дома я выполняю 40-часовую офисную работу за 8–12 часов, ведь мне не нужно отвлекаться на случайные разговоры и мелкие споры или посещать многочисленные встречи, на которых говорят то же, что я получил по e-mail, и успел решить вопрос. Заканчивай рассуждать о микроменеджменте, гендиректор WeWork", – написал американский писатель Клинтон Робб.