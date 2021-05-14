Ввести в експлуатацію та почати виробничий процес планують вже у другому кварталі 2023 року. Завод має стати найбільшим у Європі.

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Проєкт реалізує австрійська компанія HEAD International Holding GmbH. Зазначимо, що завод будують на території індустріального парку "Вінтер Спорт".

Де буде розташований завод: дивіться на карті

Щороку там вироблятимуть:

лижі (500 тисяч одиниць);

лижні черевики (650 тисяч одиниць);

лижні кріплення (1,3 мільйона штук).

Проєкт запускають за підтримки українського посольства в Австрії у тісному співробітництві з компанією HEAD та Вінницькою міською радою.

Зверніть увагу! У посольстві України підкреслили, що це – найбільший інвестиційний проєкт компанії HEAD у Європі. Мовиться про об'єм інвестицій у 90 мільйонів доларів.

HEAD анонсувала будівництво заводу у Вінниці ще у 2018 році. Початок робіт планували на квітень 2020 року, але його довелося відкласти через пандемію коронавірусу.

Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік назвав початок будівництва символічною подією, яка знаменує започаткування нових засад для розвитку української економіки.

"Водночас це – прояв довіри наших австрійських партнерів до реформ Кабміну, спрямованих на створення сприятливого ділового клімату в Україні", – зауважив він.