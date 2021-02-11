АН-124 "Руслан" – украинский самолет, являющийся крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире. Самолеты АН-124 используются для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов и многих других крупногабаритных грузов.

На базе самолета разработали коммерческий транспортный самолет АН-124-100. Впоследствии специалисты компании модернизировали самолет и представили 402-тонный АН-124-100М-150 с 4 членами экипажа. Самолет может перевозить до 150 тонн. Дальность полета АН-124-100М-150 составляет 5 400 километров.