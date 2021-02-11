Продемонстрировали, как АН-124 "Руслан" взлетает с заснеженного аэродрома: мощное видео
Госпредприятие "Антонов" обнародовало видео взлета крупнейшего украинского транспортного самолета Ан-124-100-150 с заснеженной полосы аэродрома.
Источник:фейсбук ДП "Антонов"
АН-124 "Руслан" вылетел с аэродрома "Киев-Антонов-2" в Гостомеле Киевской области.
Примечательно Украинский AН-124 доставил спутник для Space X на базу NASA: фото
Ан-124 "Руслан" взлетает с заснеженного аэродрома: мощное видео
Справка
Государственное предприятие "Антонов" – украинский авиастроительный концерн, что занимается разработкой и сертификацией самолетов. Объединяет конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс. Входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".
Поделиться новостью
Выбор редакции