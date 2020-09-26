Украинская компания Petcube выпустила новую "умную" камеру для домашних животных Petcube Сam. Благодаря камере можно наблюдать за домашними любимцами и консультироваться со специалистами удаленно. Это первая подобная камера для домашних животных в мире.

Petcube Украинская компания, которая разрабатывает технологии для домашних животных. Проект Petcube стартовал в 2013 году при поддержке Kickstarter. Petcube выпустила три интерактивные камеры для домашних любимцев и привлекла инвестиции на сумму 14 миллионов долларов.

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Какие возможности открывает камера?

Благодаря функции ночного видения камера позволяет наблюдать за домашними животными ночью. Кроме того, камера имеет встроенный "ветеринарный" чат. Компания Petcube совместно с калифорнийской компанией Fuzzy Pet Health разработали систему коммуникации с квалифицированными ветеринарами, рассказывает The Village.

Petcube Cam / Petcube

70 процентов проблем с домашними животными можно решить без визита к ветеринару. Когда вы проверяете записи камеры и замечаете что-то подозрительное, можете сразу проконсультироваться у специалиста онлайн. Это сэкономит ваше время и деньги. К тому же отказ от похода к ветеринару в клинику уменьшит карантинные риски, – отмечает соучредитель Petcube Ярослав Ажнюк.

Petcube Cam: характеристики

В линейке продуктов Petcube камера является самой маленькой и наиболее компактной: 5-сантиметровый куб установлен на гибкой подставке, которую можно регулировать, чтобы получить удобный угол обзора. Камера передает четкое 1080p HD видео через широкоугольный объектив в 110 °. Имеет 8-кратное цифровое увеличение и ночное видение на расстоянии до 9 метров в темноте. Также камера обеспечивает двустороннюю аудиосвязь. Это позволяет слышать, что происходит в комнате и обращаться к домашними любимцам через смартфон. Petcube Cam использует мобильные приложения Petcube Bites 2 и Petcube Play 2.

Petcube Cam / Petcube

Люди имеют неисчерпаемую потребность быть хорошими современными родителями. Для своих детей, домашних животных, для тех, за кого отвечают. Petcube помогает лучше заботиться о своих любимцах благодаря новейшим технологиям. И почти 100-миллиардный рынок товаров и услуг для животных в США прекрасно реагирует на инновации. Конечная цель Petcube – подсоединить домашних животных к интернету и дать им голос. Совершенствование камер, использование компьютерного видения, машинного обучения для определения состояния и паттернов поведения любимцев – это все небольшие шаги на этом долгом пути, – рассказывает маркетинговый директор и соучредитель Petcube Андрей Клен.

Более того, пользователи могут переключаться между различными устройствами в приложении, а также делиться доступом к камере с семьей, друзьями и общественностью. Как и другие камеры компании, Cam дополняется сервисом Petcube Care, который сохраняет короткие клипы с историей событий, зафиксированных на камеру.

Сколько стоит разработка и обслуживание?

Сейчас камера доступна для заказа только на американской площадке Amazon и стоит 39,99 долларов. Первая консультация ветеринара для пользователей Petcube является бесплатной, а в дальнейшем – 4,99 доллара в месяц.

Выход на украинский рынок

Украинская культура воспитания домашних животных имеет свои особенности, однако она становится все больше похожей на западную. Категория умных домашних камер довольно новая для наших пользователей и стоимость таких инноваций имеет значения. Мы надеемся, что низкий чек на Petcube Cam будет способствовать интересу к продукту. Мы открыты для дистрибуции в Украине и рассматриваем различные возможности, – подчеркивает Андрей Клен.