Украинцы сняли рекламу для Xiaomi: яркое видео
Источник:инстаграм 23/32 films
Украинский продакшн 23/32 films создал рекламный ролик для бренда Xiaomi. В основе видео – новый смартфон серии 11T.
Украинская команда работала над проектом совместно с французской студией Quadro Stories. Съемки проходили в Киеве и Париже.
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Команда
Над видеороликом работали:
- Режиссер – Маркос Миян;
- Оператор-постановщик – Октавио Ариас;
- Исполнительный продюсер – Ромен Мэнсон;
- Линейный продюсер – Пьер-Арно Андрие;
- Исполнительный продюсер – Мария Фабро;
- Второй режиссер – Евгений Шкляревич.
Украинцы сняли рекламу для бренда Xiaomi: смотрите видео
Справка: 23/32 films – одна из ведущих продюсерских компаний в Украине. Основатели – Олеся Сичкина и Александр Чернявский. Команда занимается производством цифрового контента, телевизионных фильмов и музыкальных видеоклипов.
Полный текст публикации 23/32 films:
Просмотрите наше новое видео для Xiaomi Большая благодарность Quadstories @quadstories Xiaomi France @xiaomi.france И наша суперкрутая команда: Режиссер: Маркос Миян @marcos_mijan DoP: Octavio Arias @oztavio Исполнительный продюсер (FR): Ромен Мэнсон Линейный производитель (FR): Пьер-Арно Андрее Исполнительный продюсер (UA): Мария Фабро-Жиро @maria_fab -й н.э.: Евгений Шкляревич #2332фильмы #режиссер #dop #productionukraine #кинематография #filminukraine #shootordie #xiaomi #xiaomifrance #serviceproduction #коммерческий ролик #quadstoriesprod #11T