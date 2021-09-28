Креативная работа демонстрирует настоящую магию рассветов в горах. Автор фильма убежден, что Карпаты – это рай пейзажного туманоголика.

Интересно Популярная тревел-блогер из Великобритании посетила Львов и Карпаты: видео

Окунитесь в туманную беспечность прекрасного украинского утра высокогорных Карпат,
– подписал ролик Сергей.

О видео

  • ролик смонтирован из фотографий формата RAW;
  • съемка осуществлялась с помощью на дрона;
  • интервал между фото составил 1 – 2 секунды;
  • в фильм вошло 10 туманных рассветов,
  • сделано более 10 000 кадров;
  • автор снимал на протяжении трех недель, в общем – 5 часов;
  • монтаж и рендер видео длился 3 недели.

Мощная работа украинца "Карпатское утро": смотрите видео