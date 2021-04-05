Украинский фонд стартапов выбрал проекты, которые получат государственное финансирование. Всего в отборе приняли участие 22 команды, из них 11 получат гранты на общую сумму 350 000 долларов.

Стартапы-победители на этапе pre-seed получат гранты в размере 25 000 долларов. Проекты на этапе seed получат финансирование на сумму 50 000 долларов.

Примечательно Украинский стартап Upswot привлек 4,3 миллиона долларов инвестиций

Проекты оценивались по следующим критериям:

идея;

команда;

продукт;

рынок;

целесообразность финансирования;

стратегия развития.

Победители

Стартапы на этапе pre-seed:

VR Inn

VR тренинги для обучения сотрудников компаний. Цель – заменить видео, бумажные и наставнические обучения, ведь виртуальная реальность на 90% эффективнее.

V-Art

ArtTech стартап, онлайн платформа для демонстрации, продажи и коллекционирования цифрового искусства.

HoldYou

Сервис психологической онлайн-помощи. Позволяет получить помощь психолога когда и где угодно, независимо от точки на карте.

Symptomatical

Платформа, которая помогает организациям следить за здоровьем коллектива (работников, школьников) и планировать бесперебойную работу бизнеса или учебного процесса предупреждая вспышки инфекционных заболеваний.

Checki

Умный сервис электронных чеков. Покупателям можно забыть о чековую ленту на кассах и хранении ее в карманах. Бизнес сможет избавиться расходов на бумагу и фискальные регистраторы, при этом получит дополнительный маркетинговый инструмент.

Biobetter

Виртуальный помощник, который предоставляет пользователям рекомендации на основе анализов крови и позволяет увеличить производительность, замедлить процесс старения и предотвратить болезни.

My1stJob

Молодежный job-ресурс, где кандидаты и компании мгновенно находят друг друга по целевым Soft Skills, системой фильтров и сопоставлений.

Mobiform

Платформа, которая объединяет покупателей, продавцов и производителей мебели. Автоматизирует маркетинг, производство и позволяет строить мебель собственноручно с помощью онлайн VR-конструктору.

Стартапы на этапе seed:

Tradomatic

Агро маркетплейс. Помогает фермерам зарабатывать больше, а тратить меньше. Объединяет всех игроков аграрного рынка в едином простом боте в Viber и Telegram.

GIOS Mobile

Мобильное приложение для изучения математики и развития критического мышления школьников. EdTech решение, базирующееся на технологиях AI и machine learning и делает процесс обучения более гибким и адаптивным.

Dots Platform

Облачная технологическая платформа, позволяющая запустить профессиональный сервис доставки еды за 2 недели. Сайт и мобильные приложения для заказов, софт для кухни, курьеров и бекофиса. Предоставляется как SaaS, без капитальных вложений на старте, с оплатой по факту использования.