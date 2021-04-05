Український фонд стартапів оголосив переможців 21 та 22 пітчу
Український фонд стартапів обрав проєкти, які отримають державне фінансування. Загалом у відборі взяли участь 22 команди, з них 11 отримають гранти на загальну суму 350 000 доларів.
Стартапи-переможці на етапі pre-seed отримають гранти у розмірі 25 000 доларів. Проєкти на етапі seed здобудуть фінансування на суму 50 000 доларів.
Варте уваги Український стартап Upswot залучив 4,3 мільйона доларів інвестицій
Проєкти оцінювали за такими критеріями:
- ідея;
- команда;
- продукт;
- ринок;
- доцільність фінансування;
- стратегія розвитку.
Переможці
Стартапи на етапі pre-seed:
- VR Inn
VR тренінги для навчання співробітників корпорацій. Мета – замінити відео, паперові та наставницькі навчання, адже віртуальна реальність на 90% ефективніша.
- V-Art
ArtTech стартап, онлайн платформа для демонстрації, продажу та колекціонування цифрового мистецтва.
- HoldYou
Сервіс психологічної онлайн-допомоги. Дозволяє отримати допомогу психолога коли та де завгодно, незалежно від точки на мапі.
- Symptomatical
Платформа, яка допомагає організаціям слідкувати за здоров'ям колективу (працівників, школярів) та планувати безперебійну роботу бізнесу чи навчального процесу попереджуючи спалахи інфекційних захворювань.
- Checki
Розумний сервіс електронних чеків. Покупцям можна забути про чекову стрічку на касах та зберігання її в кишенях. Бізнес зможе позбутися витрат на папір і фіскальні реєстратори, при цьому отримає додатковий маркетинговий інструмент.
- Biobetter
Віртуальний помічник, який надає користувачам рекомендації на основі аналізів крові та дозволяє їм збільшити продуктивність, уповільнити процес старіння та запобігти хворобам.
- My1stJob
Молодіжний job-ресурс, де кандидати та компанії миттєво знаходять один одного за цільовими Soft Skills, системою фільтрів та співставлень.
- Mobiform
Платформа, яка об'єднує покупців, продавців і виробників меблів. Автоматизує маркетинг, виробництво і дозволяє будувати меблі власноруч за допомогою онлайн VR-конструктору.
Стартапи на етапі seed:
- Tradomatic
Агро маркетплейс. Допомагає фермерам заробляти більше, а витрачати менше. Об'єднує усіх гравців аграрного ринку у єдиному простому боті у Viber i Telegram.
- GIOS Mobile
Мобільний додаток для вивчення математики та розвитку критичного мислення школярів. EdTech рішення, що базується на технологіях AІ та machine learning і робить процес навчання більш гнучким та адаптивним.
- Dots Platform
Хмарна технологічна платформа, що дозволяє запустити професійний сервіс доставки їжі за 2 тижні. Сайт та мобільні додатки для замовлень, софт для кухні, кур'єрів і бекофісу. Надається як SaaS, без капітальних вкладень на старті, з оплатою по факту використання.
Поділитися новиною