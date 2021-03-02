Украинская IT-компания Upswot привлекла около 4,3 миллиона долларов инвестиций в seed-раунде. Стартап поддержали фонды и стратеги. Кроме того, основатели сервиса получили несколько предложений о покупке компании.

Об этом сообщил один из основателей проекта Дмитрий Норенко.

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В раунде приняли участие Common Ocean, CFVVentures, SpeedUp Group, First Southern National Bank, ICBA и ангельские инвесторы. По словам соучредителя стартапа Ярослава Ярославского, Северная Америка уже полностью перестроилась под новые реалии, следовательно никаких проблем с закрытием раунда не возникло.

"Люди, Продукт, Профит" – именно так мы строим нашу компанию за помощью более 40 блестящих профессионалов. Вы – самый важный актив нашей компании, и я надеюсь, что #upSWOT станет отправной точкой для каждого из вас в создании собственного бизнеса,

– отметил Дмитрий Норенко.

Что известно о стартапе

Upswot – это сервис для банков. Решение обеспечивает возможность получать обзор финансового состояния бизнеса с помощью прямого доступа к бухгалтерским системам, CRM и др. В свою очередь бизнесы получают доступные кредиты и лучшие ставки по депозитам. Компания ориентирована на рынок США.

Авторы идеи и основатели сервиса – Андрей Давыдчук, Ярослав Ярославский, Дмитрий Норенко и Дмитрий Сиволап. Сейчас команда проекта насчитывает 40 человек, а в ближайшем будущем их количество возрастет до 60 специалистов. Летом 2020 года Upswot стал одним из победителей седьмого и восьмого Pitch Day Украинского фонда стартапов (USF).