Украинский стартап Upswot привлек 4,3 миллиона долларов инвестиций
Украинская IT-компания Upswot привлекла около 4,3 миллиона долларов инвестиций в seed-раунде. Стартап поддержали фонды и стратеги. Кроме того, основатели сервиса получили несколько предложений о покупке компании.
Источник:AIN.UA
Об этом сообщил один из основателей проекта Дмитрий Норенко.
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В раунде приняли участие Common Ocean, CFVVentures, SpeedUp Group, First Southern National Bank, ICBA и ангельские инвесторы. По словам соучредителя стартапа Ярослава Ярославского, Северная Америка уже полностью перестроилась под новые реалии, следовательно никаких проблем с закрытием раунда не возникло.
"Люди, Продукт, Профит" – именно так мы строим нашу компанию за помощью более 40 блестящих профессионалов. Вы – самый важный актив нашей компании, и я надеюсь, что #upSWOT станет отправной точкой для каждого из вас в создании собственного бизнеса,
– отметил Дмитрий Норенко.
Что известно о стартапе
Upswot – это сервис для банков. Решение обеспечивает возможность получать обзор финансового состояния бизнеса с помощью прямого доступа к бухгалтерским системам, CRM и др. В свою очередь бизнесы получают доступные кредиты и лучшие ставки по депозитам. Компания ориентирована на рынок США.
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