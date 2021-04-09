На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" заработал безлимитный интернет. Ранее объем общего трафика для полярников там достигал лишь 30 гигабайт в месяц.

Антенну General Dynamics диаметром 2,4 метра запустили на станции 9 апреля. Это оборудование – подарок от украинской ИТ-компании MacPaw.

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В фейсбуке научного центра отметили, что аппаратура преодолела долгий путь до самой отдаленной точки планеты, где работают украинцы. Логистику усложнял карантин и другие ограничения.

Директор НАНЦ Евгений Дикий отметил, что исследования полярных регионов, океана и космоса являются маркерами, которые отличают страны первого мира от стран третьего.

Я очень рад, что именно прогрессивный молодой украинский ИТ-бизнес понимает, зачем Украине исследовать Антарктиду, и готов своими деньгами поддержать нашу науку,

– подчеркнул он.

И добавил, что именно такая синергия науки и частного сектора выводит страны с бедности к технологическим прорывам, а также экономического процветания.

Обратите внимание! К 2018 году украинские полярники вообще не имели нормальной связи. Они могли отправлять и получать текстовые сообщения только раз в 7 дней.

"Теперь участники экспедиций будут иметь неограниченный связь с "большой землей", прежде всего – с родными. Конечно, они будут снимать для вас больше классных видео", – говорится в сообщении.

К слову, недавно украинские полярники разбудили в океане огромного кита. Они сняли его на видео и выложили эти захватывающие кадры в сети.

Украинские полярники получили безлимитный интернет / Фото НАНЦ