На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" запрацював безлімітний інтернет. Раніше обсяг загального трафіку для полярників там сягав лише 30 гігабайт на місяць.

Антену General Dynamics діаметром 2,4 метра запустили на станції 9 квітня. Це обладнання – подарунок від української ІТ-компанії MacPaw.

Варте уваги 10 фактів про дослідження на станції "Академік Вернадський", які ви могли не знати

У фейсбуці наукового центру зазначили, що апаратура подолала довгий шлях до найвіддаленішої точки планети, де працюють українці. Логістику ускладнював карантин та інші обмеження.

Директор НАНЦ Євген Дикий зазначив, що дослідження полярних регіонів, океану та космосу є маркерами, які відрізняють країни першого світу від країн третього.

Я дуже радий, що саме прогресивний молодий український ІТ-бізнес розуміє, навіщо Україні досліджувати Антарктиду, і готовий своїми грошима підтримати нашу науку,

– підкреслив він.

Й додав, що саме така синергія науки та приватного сектору виводить країни із бідності до технологічних проривів, а також економічного процвітання.

Зверніть увагу! До 2018 року українські полярники взагалі не мали нормального зв'язку. Вони могли надсилати та отримувати текстові повідомлення лише раз на 7 днів.

"Тепер учасники експедицій матимуть необмежений зв'язок з "великою землею", насамперед – з рідними. Звісно, вони зніматимуть для вас більше класних відео", – мовиться у повідомленні.

До слова, нещодавно українські полярники розбудили у океані величезного кита. Вони зняли його на відео й виклали ці захопливі кадри у мережі.

Українські полярники отримали безлімітний інтернет / Фото НАНЦ