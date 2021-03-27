Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", которая расположена на мысе Марина острова Галиндез, является метеорологической и географической обсерваторией. Там ученые из Украины проводят немало научных исследований, в том числе и изучают атмосферные явления.

Научно-исследовательский комплекс станции позволяет на современном уровне осуществлять мониторинг параметров окружающей среды в Антарктике на всех уровнях геосфер – от тектоносферы до геокосмоса.

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Украинские полярники собрали 10 интересных фактов о метеорологических исследованиях, которые проводят на "Академике Вернадском".

Об исследованиях в Антарктиде

Исследовать атмосферные явления в Антарктиде начали в 1947 году, когда станция еще принадлежала Британии. После ее передачи Украине в 1996 году эту эстафету подхватили наши ученые, и сейчас мы имеем один из самых длинных рядов непрерывных метеорологических наблюдений в Антарктиде.



В 1996 году станцию в Антарктиде передали Украине / Фото НАНЦ

За время наблюдений средняя температура выросла на 3 градуса по Цельсию.



На станции украинские ученые проводят различные исследования / Фото Евгения Прокопчука

7 июля на станции зафиксировали самую высокую для этой поры температуру за десятилетие: столбик термометра достиг +5 градусов.



Каждая команда ученых проводит год на станции / Фото НАНЦ

На "Вернадском", за 15 тысяч километров от Украины, в прошлом году была создана самая современная украинская метеостанция.



В Антарктике действует самая современная украинская метеостанция / Фото Юрия Отрубы

Рабочее место метеорологов – метеоплощадка в 100 метрах от здания станции. Когда снег слишком высокий, туда добираются в снегоступах или на лыжах.



Снежные завалы / Фото Евгения Прокопчука

Ученые снимают показатели 8 раз в сутки за всемирным скоординированным временем: ровно в полночь, в 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и в 21:00. Фиксируют температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, облачность, силу ветра, осадки и тому подобное. Полученные результаты кодируют и отправляют Всемирной метеорологической организации не позднее, чем за 20 минут после снятия показателей.



Метеорологические показатели ученые снимают 8 раз в сутки / Фото Юрия Шепеты

Также ученые фиксируют другие метеорологические данные, отбирают образцы осадков, проводят ряд исследований, а также ведут визуальное наблюдение за атмосферными явлениями.



На станции "Вернадского" / Фото НАНЦ

Поскольку для одного человека это довольно большой объем работы, в летней экспедиции обычно участвуют 2 метеорологи. Сейчас на станции работают киевлянин Игорь Артеменко и одессит Вадим Жуковский.



Команда украинских полярников / Фото НАНЦ

Климатические данные из "Вернадского" используют Украинский гидрометцентр, Всемирная метеорологическая организация, Международная океанографическая комиссия, Международное агентство по атомной энергетике, а также ряд отечественных научных учреждений.



Климатические данные из "Вернадского" используют украинские и международные агентства / Фото Евгения Прокопчука

Метеорологические данные со станции может увидеть каждый желающий: они отражены в разделе "Антарктида онлайн" на сайте Национального антарктического научного центра.



Пингвины возле станции "Вернадского" / Фото Soina Anna

Традиции на украинской станции в Антарктиде

Оказывается, на "Вернадском" есть свои традиции.

Например, каждая летняя экспедиция оставляет следующей команде сундук с подарками, который нужно открыть аж через полгода.

Или бейскомандер раз в год готовит завтрак для всей экспедиции по предварительному заказу.

А каждую субботу все собираются в нарядной одежде на ужин в баре Фарадей.

Какие еще традиции существуют на станции, можно узнать в видеоролике.