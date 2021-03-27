10 фактов об исследованиях на станции "Академик Вернадский", которые вы могли не знать
Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", которая расположена на мысе Марина острова Галиндез, является метеорологической и географической обсерваторией. Там ученые из Украины проводят немало научных исследований, в том числе и изучают атмосферные явления.
Источник:Инстаграм НАНЦ
Научно-исследовательский комплекс станции позволяет на современном уровне осуществлять мониторинг параметров окружающей среды в Антарктике на всех уровнях геосфер – от тектоносферы до геокосмоса.
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Украинские полярники собрали 10 интересных фактов о метеорологических исследованиях, которые проводят на "Академике Вернадском".
Об исследованиях в Антарктиде
Исследовать атмосферные явления в Антарктиде начали в 1947 году, когда станция еще принадлежала Британии. После ее передачи Украине в 1996 году эту эстафету подхватили наши ученые, и сейчас мы имеем один из самых длинных рядов непрерывных метеорологических наблюдений в Антарктиде.
В 1996 году станцию в Антарктиде передали Украине / Фото НАНЦ
За время наблюдений средняя температура выросла на 3 градуса по Цельсию.
На станции украинские ученые проводят различные исследования / Фото Евгения Прокопчука
7 июля на станции зафиксировали самую высокую для этой поры температуру за десятилетие: столбик термометра достиг +5 градусов.
Каждая команда ученых проводит год на станции / Фото НАНЦ
На "Вернадском", за 15 тысяч километров от Украины, в прошлом году была создана самая современная украинская метеостанция.
В Антарктике действует самая современная украинская метеостанция / Фото Юрия Отрубы
Рабочее место метеорологов – метеоплощадка в 100 метрах от здания станции. Когда снег слишком высокий, туда добираются в снегоступах или на лыжах.
Снежные завалы / Фото Евгения Прокопчука
Ученые снимают показатели 8 раз в сутки за всемирным скоординированным временем: ровно в полночь, в 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и в 21:00. Фиксируют температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, облачность, силу ветра, осадки и тому подобное. Полученные результаты кодируют и отправляют Всемирной метеорологической организации не позднее, чем за 20 минут после снятия показателей.
Метеорологические показатели ученые снимают 8 раз в сутки / Фото Юрия Шепеты
Также ученые фиксируют другие метеорологические данные, отбирают образцы осадков, проводят ряд исследований, а также ведут визуальное наблюдение за атмосферными явлениями.
На станции "Вернадского" / Фото НАНЦ
Поскольку для одного человека это довольно большой объем работы, в летней экспедиции обычно участвуют 2 метеорологи. Сейчас на станции работают киевлянин Игорь Артеменко и одессит Вадим Жуковский.
Команда украинских полярников / Фото НАНЦ
Климатические данные из "Вернадского" используют Украинский гидрометцентр, Всемирная метеорологическая организация, Международная океанографическая комиссия, Международное агентство по атомной энергетике, а также ряд отечественных научных учреждений.
Климатические данные из "Вернадского" используют украинские и международные агентства / Фото Евгения Прокопчука
Метеорологические данные со станции может увидеть каждый желающий: они отражены в разделе "Антарктида онлайн" на сайте Национального антарктического научного центра.
Пингвины возле станции "Вернадского" / Фото Soina Anna
Традиции на украинской станции в Антарктиде
Оказывается, на "Вернадском" есть свои традиции.
- Например, каждая летняя экспедиция оставляет следующей команде сундук с подарками, который нужно открыть аж через полгода.
- Или бейскомандер раз в год готовит завтрак для всей экспедиции по предварительному заказу.
- А каждую субботу все собираются в нарядной одежде на ужин в баре Фарадей.
Какие еще традиции существуют на станции, можно узнать в видеоролике.
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