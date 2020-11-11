Украинцы научились изготавливать бумагу из ядовитых растений: фото, что известно
Украинские исследователи придумали способ, который позволит перерабатывать в бумагу даже ядовитые растения. Речь идет о борщевике Сoснoвскoгo, а также о сильфии пронзеннолистной.
Такую идею уже запатентовали. Подробнее ее описали в статье Ивaнo-Франковского национального технического университета нефти и газа.
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Придумал новую технологию студент Института экономики и менеджмента Роман Савьюк. Он пояснил, что большинство предприятий сейчас используют для производства бумаги древесную целлюлозу.
Это влечет за собой определенную долю в вырубке лесов. Вместо этого мы предлагаем альтернативу – использовать целлюлозы тех растений, которые ежегодно восстанавливаются,
– отметил исследователь.
По его словам, такой способ довольно популярный в мире. В Украине, в частности, ранее запустили похожий проект, предусматривающий переработку опавших листьев.
"Мы предлагаем перерабатывать даже ядовитые растения и сухостой – это очень важно. Конечно, это может помочь избежать многих масштабных пожаров, вызванных сжиганием травы", – добавил разработчик.
Крафтовая бумага из ядовитого борщевика / Фото ИФНТУНГ
Так выглядит бумага из сильфии пронзеннолистной / Фото ІФНТУНГ
Украинцы придумали новый способ изготовления бумаги / Фото ИФНТУНГ
В университете Ивано-Франковска надеются, что изобретение получит популярность уже в ближайшем будущем. Ведь технология – эффективная, экологическая и экономично целесообразна.
Какие растения используют
Борщевик Сосновского – это большое ядовитое растение, которое растет почти по всей территории Украины. Больше всего – на лугах, вдоль берегов рек, дорог, а также в лесополосах. Содержит соединения, опасные для кожи человека.
Если человек коснется борщевика даже один раз, это может повлечь ожоги 1 – 3 степеней. Они могут появиться не сразу, и сначала будут похожими на термические – происходит покраснение, появляются водянистые пузыри.
Cильфия пронзеннолистная – это кормовая культура, она не является ядовитой. Растет в естественных условиях в американских прериях и в Канаде. В Европе она появилась в XVIII веке как декоративное растение.
Заметим, что уже более 60 лет сильфия растет в ботанических садах Черновецкого та Львовского университетов.
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