Украинские исследователи придумали способ, который позволит перерабатывать в бумагу даже ядовитые растения. Речь идет о борщевике Сoснoвскoгo, а также о сильфии пронзеннолистной.

Такую идею уже запатентовали. Подробнее ее описали в статье Ивaнo-Франковского национального технического университета нефти и газа.

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Придумал новую технологию студент Института экономики и менеджмента Роман Савьюк. Он пояснил, что большинство предприятий сейчас используют для производства бумаги древесную целлюлозу.

Это влечет за собой определенную долю в вырубке лесов. Вместо этого мы предлагаем альтернативу – использовать целлюлозы тех растений, которые ежегодно восстанавливаются,

– отметил исследователь.

По его словам, такой способ довольно популярный в мире. В Украине, в частности, ранее запустили похожий проект, предусматривающий переработку опавших листьев.

"Мы предлагаем перерабатывать даже ядовитые растения и сухостой – это очень важно. Конечно, это может помочь избежать многих масштабных пожаров, вызванных сжиганием травы", – добавил разработчик.



Крафтовая бумага из ядовитого борщевика / Фото ИФНТУНГ



Так выглядит бумага из сильфии пронзеннолистной / Фото ІФНТУНГ



Украинцы придумали новый способ изготовления бумаги / Фото ИФНТУНГ​

В университете Ивано-Франковска надеются, что изобретение получит популярность уже в ближайшем будущем. Ведь технология – эффективная, экологическая и экономично целесообразна.

Какие растения используют

Борщевик Сосновского – это большое ядовитое растение, которое растет почти по всей территории Украины. Больше всего – на лугах, вдоль берегов рек, дорог, а также в лесополосах. Содержит соединения, опасные для кожи человека.

Если человек коснется борщевика даже один раз, это может повлечь ожоги 1 – 3 степеней. Они могут появиться не сразу, и сначала будут похожими на термические – происходит покраснение, появляются водянистые пузыри.

Cильфия пронзеннолистная – это кормовая культура, она не является ядовитой. Растет в естественных условиях в американских прериях и в Канаде. В Европе она появилась в XVIII веке как декоративное растение.

Заметим, что уже более 60 лет сильфия растет в ботанических садах Черновецкого та Львовского университетов.