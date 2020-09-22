Львовянка Анастасия Венчковська победила на Международном конкурсе изобретений iCAN в Канаде. Девушка получила сразу три награды, среди которых – главный приз соревнований Best Young Invention Award.

Она также получила золотую медаль и спецприз Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills, об этом на своей фейсбук-странице сообщил Евгений Кудрявец, заместитель директора МАН Украины.

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На конкурсе Венчковская представила алгоритм расчета ресурсосберегающей одноразовой чашки. Она выяснила, как можно уменьшить количество бумаги для ее изготовления.

Изобретательница предложила изменить форму сосуда, поменять угол стенок и высоту. При этом, объем чашки будет оставаться неизменным. А потом уменьшатся и расходы на утилизацию использованной посуды. В целом это позволит сэкономить до 10% бумаги на производство.

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Что известно о конкурсе iCan

iCAN – это конкурс для изобретателей со всего мира. Его организатор – Международное общество инноваций и повышения квалификации Торонто (TISIAS). В 2020 году мероприятие состоялось онлайн и собрало участников из 60 стран.

Украину на iCan представляли 12 учеников – в общем они получили 30 наград. Кроме этого, делегация Малой академии наук Украины получила Best Delegation Award, то есть признана лучшей.