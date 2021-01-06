Украинка Татьяна Кузьмук, которая живет в Запорожье, выращивает редкие экзотические фрукты – бананы розового цвета.

Сорт, который она посадила, называется Musa velutina Pink Velvet – розовый бархатный банан. Об этом Татьяна Кузьмук рассказала на своей фейсбук-странице.

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Розовые бананы меньше своих желтых "родственников" – они вырастают примерно 5 сантиметров. На смак такие фрукты почти так же, как и обычные. Главное отличие – в бархатных есть много семян.

Первый бананчик в этом году. Зиму пролежал в холодильнике. Затем посеяла семена. Выросли несколько замечательных экземпляров, теперь ежегодно дают плоды,

– написала Кузьмук в конце 2020 года.

Женщина также рассказала, как впервые получила семена этих бананов – когда-то давно с ней поделились ними знакомы крымчане.



Розовые бананы в Запорожье / Фото с фейсбука Татьяны Кузьмук



Украинка выращивает экзотические фрукты / Фото с фейсбука Татьяны Кузьмук

Что известно о Татьяне Кузьмук

Как пишет издание "Depo Запорожье", Кузьмук – учительница младших классов, она выращивает экзотические фрукты уже более 11 лет. Ее муж построил оранжерею на 100 квадратных метров.

Там растут более 150 сортов различных растений. Кроме бархатных бананов женщина также выращивает другие вкусности – мандарины, лимоны, лаймы, апельсины и бергамот.