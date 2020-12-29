Украинская компания BIOsens разработала мобильный анализатор, который позволяет быстро и точно выявлять токсичные соединения – микотоксины – в сельскохозяйственных культурах.

А через такой контроль лишить любимое кукурузное печенье канцерогенных соединений, фермеров и трейдеров – дополнительных расходов, и окружающую среду – лишних выбросов СО2, пишет Ukraиner.

Обратите внимание Украинские инновации в вентиляции: чем поражают компании из Львова и Днепра

Разработчики прибора планируют также анализировать пшеницу, арахис и ряд других сельскохозяйственных культур, расширять линейку на пестициды и антибиотики.

Важно! Основная задача – дать возможность людям без специальных навыков проводить анализ в полевых условиях и получать результат в режиме реального времени.

Чтобы провести диагностику, обычно нужно отправлять зерновые в лабораторию, а это дорого и долго, отметил основатель компании BIOsens Андрей Карпюк.

Мы делаем прибор, с помощью которого можно провести этот анализ в течение получаса в полевых условиях,

– подчеркнул предприниматель.

Заметим, что несвоевременное выявление микотоксинов приводит к дополнительным расходам на различных этапах производства, транспортировки и утилизации зараженного зерна.



Как происходит диагностика содержания микотоксинов / Инфографика Ukraиner

Вместе с тем реальное возможное влияние инновации от BIOsens – в предотвращении выбросов парниковых газов при транспортировке зараженной продукции.

По оценкам компании, на сегодня объем этих выбросов достигает 600 тысяч тонн углекислого газа ежегодно. Если продукция заражена, на весь груз ждет процедура border rejection, что означает отказ во въезде в страну-импортера.

Что известно о микотоксинах

Это токсичные соединения, которые производят низшие грибы (в быту их называют грибками). Существует более 500 видов микотоксинов, которые часто содержатся в сельскохозяйственных культурах, могут появиться на них во время выращивания или хранения продукции.

Микотоксины чаще всего обнаруживают в злаках (кукуруза, пшеница и рис), масличных и бобовых (арахис, соя, подсолнечник), специях (перец чили, кориандр, куркума, имбирь) и орехах. Попадание микотоксинов в пищу может спровоцировать острое отравление.

Однако основная опасность – в накопительном эффекте и постоянному воздействию токсинов на организм. Они, по данным ВОЗ, могут вызывать развитие иммунодефицита и раковых опухолей у людей и животных.

Больше об украинской разработке, что измеряет безопасность пищи: смотрите видео Ukraиner