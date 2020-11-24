Украинская предпринимательница Анастасия Волкова стала одной из самых влиятельных женщин мира в 2020 году по версии BBC. Она возглавляет компанию Flurosat, которая помогает фермерам.

Украинка является новаторкой в сфере сельского хозяйства. Она использует науку и технологии для решения вопросов продовольственной безопасности, пишет BBC.

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Что известно о Волковой и ее стартапе

Украинка училась в Национальном авиационном университете в Киеве, там она получила степень бакалавра. Продолжила обучение на магистратуре в Варшаве.

Затем Волкова переехала в Австралию, где в 2018 году защитила докторскую диссертацию. Именно в этой стране и базируется главный офис FluroSat, еще несколько находятся в Украине, США и Бразилии.

В 2016 году Волкова основала FluroSat. Это стартап, который использует данные беспилотников и спутников, а также другие инструменты, чтобы помочь фермерам оптимизировать производство.



Технология беспилотника FluroSat похожа на "летающую лабораторию" / Фото Create Digital

Flurosat, например, сообщает фермеров о вероятности возникновения проблем с урожаем, в частности – если растениям не хватает питательных веществ. Они также получают советы о том, как поливать растения или использовать удобрения.

100 женщин ВВС в 2020 году: что это за список

Ежегодно BBC называет 100 влиятельных женщин со всего мира, которые вдохновляют. О них создают документальные фильмы и освещают их жизни, в частности, через интервью.

Команда BBC искала кандидаток, которые за последние 12 месяцев попадали в заголовки новостей или влияли на важные события. А также тех, кто вдохновляет, влияет на свое общество или достиг чего-то значительного.

Волкова попала в рейтинг женщин 2020 BBC / Скриншот

Кто еще вошел в список:

Светлана Тихановськая – белорусская оппозиционерка;

Санная Марин – она ​​возглавляет правительство Финляндии;

Мишель Йо – звезда новых фильмов "Аватар" и киновселенной Marvel;

Сара Гилберт – британская ученая, которая разрабатывает вакцину против COVID-19;

Джейн Фонда – климатическая активистка и актриса.