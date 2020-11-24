Українська підприємиця Анастасія Волкова стала однією із найвпливовіших жінок світу у 2020 році за версією BBC. Вона очолює компанію Flurosat, яка допомагає фермерам.

Українка є новаторкою у сфері сільського господарства. Вона використовує науку та технології для розв'язання питань продовольчої безпеки, пише BBC.

Читайте також Українці навчилися виготовляти папір з отруйних рослин: фото, деталі

Що відомо про Анастасію Волкову та її стартап

Українка навчалася у Національному авіаційному університеті в Києві, там вона здобула ступінь бакалавра. Продовжила навчання на магістратурі у Варшаві.

Потім Волкова переїхала до Австралії, де у 2018 році захистила докторську дисертацію. Саме у цій країні і базується головний офіс FluroSat, ще кілька розташовані в Україні, США та Бразилії.

У 2016 році Волкова заснувала FluroSat. Це стартап, який використовує дані безпілотників та супутників, а також інші інструменти, аби допомогти фермерам оптимізувати виробництво.



Технологія безпілотника FluroSat схожа на "літаючу лабораторію" / Фото Create Digital

Flurosat, наприклад, сповіщає фермерів про ймовірність виникнення проблем з врожаєм, зокрема – якщо рослинам не вистачає поживних речовин. Вони також отримують поради про те, як поливати рослини чи використовувати добрива.

100 жінок ВВС у 2020 році: що це за список

Щороку BBC називає 100 впливових жінок зі всього світу, які надихають. Про них створюють документальні фільми та висвітлюють їхнє життя, зокрема, через інтерв'ю.

Команда BBC шукала кандидатів, які за останні 12 місяців потрапляли у заголовки новин або впливали на важливі події. А також тих, хто надихає, впливає на своє суспільство або досягнув чогось значного.

Волкова потрапила до рейтингу жінок 2020 року BBC / Скриншот

Хто ще увійшов до списку:

Світлана Тихановська – білоруська опозиціонерка;

Санна Марін – вона очолює уряд Фінляндії;

Мішель Йо – зірка нових фільмів "Аватар" та кіновсесвіту Marvel;

Сара Гілберт – британська науковиця, яка розробляє вакцину проти COVID-19;

Джейн Фонда – кліматична активістка і актриса.

Цікаво! У 2020 році у списку видання одну з позицій залишили усім тим жінкам, які у 2020 році пожертвували собою, аби допомогти іншим.